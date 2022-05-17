Konya Babil Fest için geri sayım başladı

Konya, büyük bir müzik festivaline ev sahipliği yapıyor. Moğollar’dan Manuş Baba’ya, Feridun Düzağaç’tan Emircan İğrek’e kadar çok sayıda sanatçı müzikseverlerle buluşacak.

Anadolu’da kültür ve sanat anlamında en parlak dönemin yaşandığı Babiller dönemine atfen kurulan Babil Sanat, sanatsal ve kültürel organizasyonlarda yeni bir vizyon sunmayı amaçlıyor. Bu çerçevede Konya’nın en büyük müzik festivali organize edildi.

DHA'da yer alan habere göre; sanatseverleri ünlü isimler ile buluşturacak olan Babil Fest, 20-21-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Konya Selçuklu Kültür Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenecek.

İlk müzik festivali özelliği

Karnaval Medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan festivalde, Türkiye'nin başarılı ve popüler isimleri sahne alacak. Festival, aynı zamanda, Konya Selçuklu Kültür Merkezi'nde yapılan ilk müzik festivali olma özelliği taşıyor.