Konya Mevlana Müzesi'ni 11 ayda 3 milyon kişi ziyaret etti

Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi'ni, yılın ilk 11 ayında 2 milyon 905 bin kişi ziyaret etti.

Her yıl dünyanın dört bir yanından Konya'ya gelen milyonlarca kişinin ziyaret ettiği, kültür, tarih ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındıran Mevlana Müzesi, Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen müzelerden biri olmayı sürdürüyor. Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan ve Mevleviliğin merkezi sayılan müze, hem yurt içi hem de dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla 1926'da müzeye dönüştürülen Mevlana Müzesi koleksiyonunda 10 bine yakın eser bulunuyor.

Önemli koleksiyon

Tilavet Odası'nda hat sanatıyla alakalı levhalar, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı döneminde devlet yöneticilerinin hediye ettiği kandiller, şamdanlar yer alırken, Mevlana ve Mevlevilik kıyafetleri de ayrı bir koleksiyonda sergileniyor.

"En çok ziyaret edilen müze"

AA'da yer alan habere göre; Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana Müzesi'nin her milletten insanın ilgisini çeken bir müze olduğunu vurgulayan Yarar, "Salgın öncesi Mevlana Müzesi, Türkiye'de en çok ziyaret edilen müzeydi. Yine geçen sene de salgın sonrası en çok ziyaret edilen müze oldu. Geçen seneki rakam 1 milyon 880 bin civarındaydı. Bu sene ise şu an 2 milyon 905 bin kişi olmuş. Bunun yaklaşık yüzde 10'u yabancı misafir, diğerleri de yerli misafirlerimizdir. Önümüzde 17 Aralık Şebiarus Töreni var. Bu tarihte ve 17 Aralık'tan sonra gelecek misafirlerimizle rakamın 3 milyonu geçeceğini tahmin etmekteyiz." ifadelerini kullandı.