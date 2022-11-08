Petrol
97.46
-0.47%
Euro
18.6096
0.40%
Dolar
18.6037
0.69%
Altın
1.001
0.63%
Borsa
4396
0.00%
Bitcoin
370.842
-4.80%
BTXN Coin
10.22
0.78%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Konya'da düzenlenen nostaljik otomobil sergisi, ziyaretçileri geçmişe götürüyor

    Konya'da düzenlenen Klasik Otomobiller Sergisi, ziyaretçilerin ve nostaljik arabalara merakı olanları sergide buluşturdu.
    • 08.11.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 16:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da düzenlenen nostaljik otomobil sergisi, ziyaretçileri geçmişe götürüyor

    Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen Türkiye'nin en büyük kapalı alan Klasik Otomobil Sergisi devam ediyor. Sergide, Cumhuriyetin 99. yılı olması sebebiyle 99 klasik araç sergileniyor.

    Klasik otomobillerin bazıları 1950'lerden, bazıları 60'lardan bazıları daha da 1940'lardan günümüze geliyor.

    Büyük ilgi görüyor

    Klasik araçlar tüm güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Sahiplerinin adeta bir bebek gibi sevip ilgi gösterdiği, bakımlarını yaptığı bu araçlara, yaşlıların yanı sıra gençler ve çocuklar da ilgi gösteriyor.

    Konya da düzenlenen nostaljik otomobil sergisi, ziyaretçileri geçmişe götürüyor #1

    Konya da düzenlenen nostaljik otomobil sergisi, ziyaretçileri geçmişe götürüyor #2

    Konya da düzenlenen nostaljik otomobil sergisi, ziyaretçileri geçmişe götürüyor #3

    Konya da düzenlenen nostaljik otomobil sergisi, ziyaretçileri geçmişe götürüyor #4

    Konya da düzenlenen nostaljik otomobil sergisi, ziyaretçileri geçmişe götürüyor #5

    Konya da düzenlenen nostaljik otomobil sergisi, ziyaretçileri geçmişe götürüyor #6

    Konya da düzenlenen nostaljik otomobil sergisi, ziyaretçileri geçmişe götürüyor #7

    Konya da düzenlenen nostaljik otomobil sergisi, ziyaretçileri geçmişe götürüyor #8


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Kaçak göçmenlerle sınırda çatışma; 1 Bulgar polisi öldü
    3. Sayfa

    Kaçak göçmenlerle sınırda çatışma; 1 Bulgar polisi öldü

    8 Kasım 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...
    Gündem

    8 Kasım 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

    Görüş Bildir