Konya'da düzenlenen nostaljik otomobil sergisi, ziyaretçileri geçmişe götürüyor

Konya'da düzenlenen Klasik Otomobiller Sergisi, ziyaretçilerin ve nostaljik arabalara merakı olanları sergide buluşturdu.

Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen Türkiye'nin en büyük kapalı alan Klasik Otomobil Sergisi devam ediyor. Sergide, Cumhuriyetin 99. yılı olması sebebiyle 99 klasik araç sergileniyor.

Klasik otomobillerin bazıları 1950'lerden, bazıları 60'lardan bazıları daha da 1940'lardan günümüze geliyor.

Büyük ilgi görüyor

Klasik araçlar tüm güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Sahiplerinin adeta bir bebek gibi sevip ilgi gösterdiği, bakımlarını yaptığı bu araçlara, yaşlıların yanı sıra gençler ve çocuklar da ilgi gösteriyor.