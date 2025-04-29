Konya'daki Gevele Kalesi turizme kazandırılacak

AA

Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'ya kadar binlerce yıldır birçok medeniyetin izlerini taşıyan Gevale Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuklu Belediyesi iş birliğinde çalışmalar yürütülüyor.

Gevale Kalesi 3. Etap Restorasyon Çalışmaları kapsamında, yürüme yolları, dehlizler, hamam, ibadet mekanları ve 100'ün üzerinde sarnıcın konservasyon ve restorasyonu tamamlandı.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Surların mikro enjeksiyonla sağlamlaştırması ve konservasyonunu yapan ekipler, diğer mesken kalıntılarının da sağlamlaştırma, konservasyon ve restorasyon uygulamalarında sona yaklaştı.