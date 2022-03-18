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    Korku ile umudu birleştiren sergi: Belki Sonra

    Türkiye'nin dijital sanatlara özgü tek sergi alanı "Sığınak", 15 çağdaş sanatçının eserlerinden oluşan "Belki Sonra" adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.
    • AA
    • 18.03.2022 - 15:29
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    Korku ile umudu birleştiren sergi: Belki Sonra

    Ankara Ulus'taki 2. Meclis Yerleşkesi'nde bulunan "Sığınak"ta açılan sergi, ziyaretçilerini önce uzun koridorlar, basık tavanlar, uyarıcı kırmızı ışık ve dar odalarında izlenime sunulan dijital eserlerle rahatsız ederken, geniş, yüksek tavanlı, gün ışığına yakın aydınlatmalı ana salonda yer alan eserlerle geleceğe dair umut veriyor.

    Korku ile umudun, rüya ile kabusların, ütopya ile distopyanın kesiştiği sergide, hem travma ve öfkeyi anlatan hem de karanlık sonrası yeni başlangıçlara ait umut verip hayaller kurduran eserler dikkati çekiyor.

    Korku ile umudu birleştiren sergi: Belki Sonra #1

    Korku ile umudu birleştiren sergi: Belki Sonra #2

    SON TARİH 15 MAYIS

    Küratörlüğünü Marcus Graf'ın yaptığı sergide, Ahmet Duru, Beyza Boynudelik, Fırat Engin, Genco Gülan, Hakan Özer , Luca Bolognesi, Melis Buyruk, Mert Acar, Mustafa Akkaya, Nesrin Demirel, Nina Lassila, ODDVIZ, Rudolf Reiber, Sina Barlas, Şükran Moral'ın farklı disiplinlerde yapılmış eserleri yer alıyor.

    "En sağır ve en kör sığınakların" içinde bile her zaman bulunabilecek bir ışık olduğunun altını çizen sergi, 15 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.


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