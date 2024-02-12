Haberler



Kültür Sanat



Köroğlu destanı ilk kez bale sahnesine taşındı

Köroğlu destanı ilk kez bale sahnesine taşındı Halk ozanı ve efsane Türk kahramanı Köroğlu'nun hikayesi, Kültür Dairesi Başkanlığı prodüksiyonu ile ilk kez baleye uyarlanarak sahnelendi.