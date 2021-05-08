Kovboy Red Kit efsanesi ekranlara geri dönüyor

Bir dönemin çok sevilen çizgi filmi Kovboy Red Kit, yeniden ekranlarda seyirci ile buluşacak.

Kovboy Red Kit çizgi filmi bir döneme damga vurarak efsaneleşti. Bu çizgi filmi izlemeyen yoktur.

Sevilen çizgi filmle ilgili hayranlarını heyecanlandıracak yeni haberler gündeme geldi.

EKRANLARA DÖNÜYOR

Bir neslin izleyerek büyüdüğü Red Kit efsanesinin yeniden ekranlara döneceği açıklandı. Yeni başlayacak olan serinin içeriğine dair henüz bilgi verilmedi.

Yapımı, Federation Entertainment üstlendi. Dünyaca ünlü oyuncu Michael Youn'u da yönetmen olarak karşımıza çıkacak.

Red Kit'in yeni bölümlerinin ne zaman hazır olacağı ve bu bölümlerin nerede yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Ancak haber izleyenleri şimdiden sevindirdi.





KARAKTERLER KORUNDU

Yapımda, Daltonlar, Calamity Jane, Pat Poker ve Rantanplan dahil olmak üzere Red Kit'in tüm renkli karakterleri yer alacak.

YÖNETMENDEN AÇIKLAMA

Youn, "Çizgi romanların büyük bir hayranı olarak bu maceranın bir parçası olduğum için çok heyecanlıyım ve izleyicilerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.