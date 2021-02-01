Kültür ve Turizm Bakanlığı, en iyi 10 mezeyi seçti

TGA ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uluslararası tanıtım çalışmalarını yürüttüğü 'Go Turkey' sayfasında, 5'i soğuk ve 5'i sıcak olmak üzere en iyi 10 meze belirlendi.

Kültür ve turizm çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk mutfağı kültürüne ait olan mezelerin tanıtımını gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), ortak faaliyet yürüttüğü 'Go Turkey' adlı web sitesine içerik eklendi.

Uluslararası tanıtım çalışmalarının yürütüldüğü ‘Go Turkey’ web sayfasında, 5’i soğuk, 5’i sıcak olmak üzere ‘en iyi 10 meze’ belirlendi.

"MEZE, SİZİ DOYURMAK İÇİN DEĞİL"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) uluslararası tanıtım çalışmalarını yürüttüğü ‘Go Turkey’ adlı web sayfasında mezeler için "Meze sizi doyurmak için değil, rakının tadını çıkarırken ağzınızdaki tadı değiştirmek için var. Hatta pek çok kişi, sohbetin rakınıza eşlik edecek en iyi meze olduğunu iddia edebilir." dendi.

"ASLAN SÜTÜ OLARAK DA ANILIR"

Rakı için de "Türklerin anason aromalı içeceği olan rakı, zaman zaman ‘aslan sütü’ olarak anılır." ifadesi kullanılan sayfada, en iyi 10 meze şöyle sıralandı:

Soğuk mezeler

1. Fava

2. Mercimek Köftesi

3. Deniz Börülcesi

4. Ezme

5. Çerkes Tavuğu

Sıcak mezeler

1. Paçanga Börek

2. İçli Köfte

3. Pastırmalı Humus

4. Karides Güveç

5. Balık Kokoreç