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    Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 26 milyon lira destek

    Kültür ve Turizm Bakanlığınca 23 Uzun Metrajlı Sinema Filmi Projesi için sinema sektörüne 26 milyon 450 bin lira destek sağlandı.
    • AA
    • 10.04.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 09:07
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    Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 26 milyon lira destek

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ikinci destekleme kurulunda "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım", "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", "Çekim Sonrası", "Dağıtım ve Tanıtım" ile "Ortak Yapım" türündeki 129 proje, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi. Bakanlıkça, 11 "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım" projesine 17 milyon 200 bin lira, 9 "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım" projesine 8 milyon 250 bin lira, 2 "Çekim Sonrası" projesine 500 bin lira ve 1 "Ortak Yapım" projesine 500 bin lira destek sağlandı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 26 milyon lira destek #1

    Genç yönetmenlere destek

    Bakanlığın destekleri kapsamında, ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteği ile bu yıl yine umut vadeden 9 yönetmenin ilk uzun metrajlı sinema filmlerini yapabilmelerine de olanak tanındı.

    Daha önce Tolga Karaçelik, Mahmut Fazıl Coşkun, Emin Alper, Banu Sıvacı, Kaan Müjdeci, Ali Aydın, Vuslat Saraçoğlu, Seyid Çolak, Fatih Özcan, Mehmet Bahadır Er gibi birçok yönetmen Bakanlıktan aldıkları ilk "Uzun Metrajlı Sinema Film Desteği" ile çektikleri filmlerle Sundance, Berlin, Venedik, Moskova, Saraybosna, Varşova ve Tokyo gibi dünyanın en önemli film festivallerinden ödüllerle dönmüştü.


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