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    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın arşivindeki görüntüler erişime açıldı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, bakanlığın arşivinde yer alan görüntüleri, internet sitesinden erişime sundu.
    • 06.12.2022 - 10:47
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın arşivindeki görüntüler erişime açıldı

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına, Anıtkabir'in yapımından Kore Savaşı'na kadar Bakanlığın arşivinde yer alan görüntüleri, internet sitesinden ve "Film Mirasım KTB" uygulamasından erişime sunduklarını belirtti.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı nın arşivindeki görüntüler erişime açıldı #1

    "Görüntüler erişime açıldı"

    AA'da yer alan habere göre; Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    "Bakanlığımızın arşivinde yer alan kültürel mirasımızın görsel belleğini oluşturan filmlerimizi 'Film Mirasım KTB' uygulaması ile vatandaşlarımızın erişimine sunduk. Filmlerin dijitalleştirilmesinde ve restore edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına, Anıtkabir'in yapımından Kore Savaşı görüntülerine... Herkesin ilgisini çekecek yüzlerce film sizleri bekliyor. Sinema Genel Müdürlüğümüz arşivinde yer alan belge filmleri hazırladığımız web sitesi ve mobil uygulama ile erişime açtık. Filmlere https://filmmirasim.ktb.gov.tr adresinden ve 'Film Mirasım KTB' mobil uygulamalarından ulaşabilirsiniz. 'Film Mirasım'ın hayırlı olmasını diliyorum."


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