Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Samsun oldu

Samsun'da 9 gün sürecek Türkiye Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile start aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla 16 şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü ayağı, Samsun'da bugün başladı.

30 ayrı mekanda 1.000'e yakın sanatçının katıldığı, 9 gün sürecek festivalde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanata 600 etkinlik gerçekleştirilecek.

Festivalin açılış toplantısıSamsun Müzesi’nde yaptığı

Festivalin startı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yeni açılan Samsun Müzesi’nde yaptığı açılış toplantısı ile başladı.

“Türkiye ilk beş turizm ülkesinden biri"

Samsun’un turizmin Karadeniz’deki lokomotifi olması için ilk adımı 3 ay önce attıklarını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şöyle konuştu:

“Halkımızı çok geniş bir yelpazede sahne performanslarıyla buluşturacağız”

Sanatseverleri sanatçılarla buluşturacaklarını dile getiren Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şu bilgileri verdi:

“Yaklaşık 1.000 sanatçımızın katılımıyla 30’dan fazla noktada, 600’e yakın etkinlik olacak”

Festival kapsamında 600’e yakın etkinlik gerçekleştirileceğini belirten Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Ediz Hun ve Türkan Şoray vatandaşlarla buluşacak"

"Gençler sınavlardan sonra buyursunlar"

Herkesi bir devrin başlangıcına, Türk tarihinin yeni merhalesine dair ayrıntıları dinlemeye ve öğrenmeye davet ediyorum. Yaklaşık 1.000 sanatçımızın katılımıyla 30’dan fazla noktada, 600’e yakın etkinlik olacak. Yani her zaman olduğu gibi Samsun’da da her yaştan, her kesimden, her ilgi ve beğeniye hitap eden bir festival yaşanacak. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi noktalarken öncelikle YKS adayı bütün gençlerimize başarılar diliyorum. Sınavlardan sonra buyursunlar, festivalimizde bu uzun maratonun yorgunluğunu atsınlar.