Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Samsun oldu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun Kültür Yolu Festivali'nin açılışında yapılacak etkinliklere ait bilgi verdi ve her yaş grubuna uygun etkinlikler olduğunu vurguladı.

İHA

Samsun'da 9 gün sürecek Türkiye Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile start aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla 16 şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü ayağı, Samsun'da bugün başladı.

30 ayrı mekanda 1.000'e yakın sanatçının katıldığı, 9 gün sürecek festivalde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanata 600 etkinlik gerçekleştirilecek.

Festivalin açılış toplantısıSamsun Müzesi’nde yaptığı

Festivalin startı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yeni açılan Samsun Müzesi’nde yaptığı açılış toplantısı ile başladı.

“Türkiye ilk beş turizm ülkesinden biri"

Samsun’un turizmin Karadeniz’deki lokomotifi olması için ilk adımı 3 ay önce attıklarını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şöyle konuştu:

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye bugün ilk beş turizm ülkesinden biridir. Ziyaretçi sayısı, turizm geliri, ürün çeşitliliği, tesisleşme ve altyapı, sürdürülebilirlik uygulamaları, pazar çeşitliliği, yıl boyuna ve ülke geneline yayılan turizm hareketi derken her başlıkta büyük ilerlemeler kaydettik. Bunu kamu ve özel sektör paydaşlarımızla birlikte başardık. Kazanımlarımızı koruyarak bu başarının devamlılığını da yine birlikte sağlayacağız.

“Halkımızı çok geniş bir yelpazede sahne performanslarıyla buluşturacağız”

Sanatseverleri sanatçılarla buluşturacaklarını dile getiren Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şu bilgileri verdi:

Bütün etkinlikleri; sanatçı, içerik, yer ve saat bilgilerini sitemizde bulabilirsiniz. Festivalimiz boyunca konserlerden opera ve bale temsillerine kadar halkımızı çok geniş bir yelpazede sahne performanslarıyla buluşturacağız. Batı Park’a kurduğumuz ana sahnemizde Oğuzhan Koç, Buray, Uğur Aslan, Ferhat Göçer, Can Bonomo, Mert Demir, Fatma Turgut, Cem Adrian ve Bengü sahne alacaklar. Aslı Hünel, Dolapdere Big Gang, Şükriye Tutkun gibi farklı müzik dallarından daha birçok sanatçımız, koro ve topluluklarımız da verecekleri konserlerde Samsunlularla buluşacak.

Sanatseverler, devlet tiyatroları ile devlet opera ve balesi sanatçılarımızın eşsiz performanslarını da izleme imkanı bulacaklar. Farklı oyun ve temsillerin yanında ŞAHMERAN operasının dünya prömiyerinin festival kapsamında Samsun’da gerçekleştirileceğini özellikle belirtmek isterim. Çok değerli sanatçılarımızın eserlerini içeren Atatürk Kültür Yolunda, Samsun’dan Cumhuriyet’e Yüzde 100, Anadolu ve Zümrüd-ü Anka gibi resim, fotoğraf, hat, deri rölyef ve dijital içerikli birbirinden özel sergiler sanatseverler için kapılarını açacak. Böylesi farklı dal ve tarzlarda eserleri görme fırsatını kesinlikle kaçırmamanızı öneririm.

“Yaklaşık 1.000 sanatçımızın katılımıyla 30’dan fazla noktada, 600’e yakın etkinlik olacak”

Festival kapsamında 600’e yakın etkinlik gerçekleştirileceğini belirten Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi:

Gastronomi de festivalimizin önemli başlıklarından. 15 tane Festival Lezzet Durağı oluşturduk. Ziyaretçilerimiz hem bu coğrafyanın köklü ve geleneksel lezzetlerini tadacaklar hem de onların hikâyesini, içeriğini ve yapılışını öğrenecekler. Vatandaşlarımızın ekranlardan, sahnelerden yahut sosyal medya gibi farklı mecralardan severek takip ettikleri insanlarla buluşmalarını, onların bilgi ve deneyimlerinden faydalanmalarını önemsiyoruz. Merak ettikleri konulara cevap bulsunlar; ilgi ve bilgileri artsın, perçinlensin istiyoruz. Söyleşi ve panel gibi etkinlikleri bu bilinçle düzenliyoruz.

"Ediz Hun ve Türkan Şoray vatandaşlarla buluşacak"

Yeşilçam’ın duayenleri Ediz Hun ve Türkan Şoray gibi yıldızlarımızın da aralarında bulunduğu Türk sinemasının çok değerli isimleriyle söyleşiler yapılacak. Bununla birlikte Rıfat Becerikli ve Aydın Sarman ile Orhan Gencebay Film ve Müzik Okumaları etkinliği de bu alana meraklı vatandaşlarımız için son derce bilgilendirici ve aydınlatıcı olacak. Pelin Çift İle Gündem Ötesi- Yerinde Tarih programında Doç. Dr. Ali Faik Demir İle Atatürk’ün Yolculuğu her yönüyle masaya yatırılacak.

"Gençler sınavlardan sonra buyursunlar"

Herkesi bir devrin başlangıcına, Türk tarihinin yeni merhalesine dair ayrıntıları dinlemeye ve öğrenmeye davet ediyorum. Yaklaşık 1.000 sanatçımızın katılımıyla 30’dan fazla noktada, 600’e yakın etkinlik olacak. Yani her zaman olduğu gibi Samsun’da da her yaştan, her kesimden, her ilgi ve beğeniye hitap eden bir festival yaşanacak. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi noktalarken öncelikle YKS adayı bütün gençlerimize başarılar diliyorum. Sınavlardan sonra buyursunlar, festivalimizde bu uzun maratonun yorgunluğunu atsınlar.

Festival coşkusu Samsun’da

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü durağı doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, turizmiyle, ekonomisiyle ve gastronomisiyle önde gelen şehirlerinden Samsun olacak. Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Samsun, 8-16 Haziran tarihleri arasında konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklerle renklenecek.

9 gün boyunca 30’dan fazla noktada 500’den fazla etkinlik halkla buluşacak.

Festival, tarihinin dönüm noktalarına şahitlik etmiş “Güneşin Doğduğu Şehir” ve “Atatürk’ün Şehri” olarak nitelendirdiğimiz bu özel şehrin sahip olduğu değerleri daha da görünür kılacak ve bununla birlikte Samsunluları kültürel ve sanatsal etkinliklerle de buluşturacak. Samsun Kültür Yolu Festivali birbirinden farklı etkinlik ve deneyimlere ev sahipliği yapacak.

Ünlü isimlerin konserleri Samsun’u coşturacak

Şehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerde Samsunlular doyasıya eğlenecek. Batıpark'a kurulacak ana sahnede Oğuzhan Koç, Buray, Uğur Aslan, Ferhat Göçer, Can Bonomo, Mert Demir, Fatma Turgut, Cem Adrian ve Bengü en sevilen şarkıları ile Samsunlularla buluşacak. Kentin birçok noktasında yer alan festival alanları farklı konserlere, söyleşilere, film gösterimlerine ve sahne etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Sanatla dolu Samsun: Konser, opera, bale ve tiyatro

Halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten operaya, popüler müzikten dünya ezgilerine ve tiyatroya kadar geniş bir yelpaze ile Samsunlular belirlenen farklı festival alanlarında sahne performansları ile buluşacak. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesinin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları da festivalde yer alacak.

Çocuklar için festival

Doğupark'a kurulacak olan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü” ile çocuklar gönüllülerince eğlenecek. Dokuz gün boyunca çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca çocuk köyünde olacak.

Festivalde 15 farklı gastronomi durağı

Gastronomik zenginliği ve coğrafi işaretli ürünleriyle de öne çıkan Samsun’da ‘Festival Lezzet Durağı’ olarak 15 farklı nokta belirlendi. Samsun Kültür Yolu Festivali Lezzet Duraklarında yerli ve yabancı ziyaretçiler asırlara dayanan lezzetleri hikayesiyle, malzemesiyle deneyimleme ve keşfetme imkanına sahip olacak.

Sevilen ünlü isimler Samsun’da

Aslı Hünel, Dolapdere Big Gang, Şükriye Tutkun, Gökhan Akar, Ercan Polat, Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli ve Eda Karaytuğ, Alper Kış, Grup Genç, 3 Hisar, Mustafa Akgül & Murat Doğru, Serdar Tuncer, Fatih Koca, Mehmet Kemiksiz, Aykut Kuşkaya gibi halkın beğenerek izlediği ve dinlediği ünlü isimler festival boyunca farklı tarihlerde verecekleri konser ve düzenleyecekleri etkinliklerle festivalde yer alacak. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı koro ve topluluklar da birbirinden kıymetli ses ve saz sanatçıları ile festivalde sanatseverlerle buluşacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçıları ve öğrencileri ile yerel korolar verecekleri özel konserlerle festivalde sahneye çıkacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)