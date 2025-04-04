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İHA

Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 28 yıl geçti..

Alparslan Türkeş, takvimler 4 Nisan 1997'yi gösterdiğinde 80 yaşında hayatını kaybetti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkeş'in ölümünün 28’inci yılı nedeniyle Beştepe'deki anıt mezarında tören düzenlendi.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEMİH YALÇIN VE PARTİLİLER KATILDI

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partililer ve vatandaşlar katıldı.

DUA EDİP SU DÖKTÜ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, partililerle ile birlikte dua ederken Türkeş'in mezarına kırmızı karanfiller bırakıp, su döktü.

BAHÇELİ AMELİYAT SONRASI İSTİRAHATİNE DEVAM EDİYOR

Öte yandan 77 yaşındaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 6 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrası istirahatine devam ediyor..