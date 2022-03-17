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    Kunt Tulgar hayatını kaybetti

    Yönetmen, senarist, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı Kunt Tulgar, 76 yaşında hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 01:44
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    Kunt Tulgar hayatını kaybetti

    Sinema Emekçileri Sendikası tarafından yapılan açıklamada, yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, seslendirme sanatçılığı ve yapımcılık gibi sinemanın birçok alanında emeği geçen Kunt Tulgar'ın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

    KUNT TULGAR KİMDİR

    Kunt Tulgar, Tarzan İstanbul'da (1952) filminde Tarzan'ın çocukluğunu canlandırdı. 1960'ların ikinci yarısından itibaren birçok kült filmde rol aldı.

    Kunt Tulgar, oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra kurgu, eşleştirme, ses ve negatif kurgu, ses çekimi ve kopya baskı yıkamanın yanı sıra ses mühendisi olarak yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.

    Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Yılmayan Şeytan (1983) gibi filmlerin ses ekiplerinde çalıştı. İlk yönetmenlik denemesini Tarzan Adam (1974) ve ardından Süpermen Dönüyor (1976) ile yaptı. (1979) İnsanlık uğruna (1981) Gizli Kuvvet (1983) gibi Türk sinemasına damga vurmuş birçok filmde yer almıştı.

     

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