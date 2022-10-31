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    Kur'an-ın en eski el yazmaları Fransa'da müzede sergilenecek

    Kur'an-ı Kerim’in en eski el yazmalarından biri olan Katta Langar Mushafı, Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde sergilenecek.
    • 31.10.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 11:30
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    Kur'an-ın en eski el yazmaları Fransa'da müzede sergilenecek

    Özbekistan’da Katta Langar Musfahı adıyla bilinen ve Türk-İslam dünyasının en eski ve eşsiz el yazmalarından Kur'an-ı Kerim nüshası, ilk defa Fransa’daki Louvre Müzesi’nde sergilenecek.

    Kur'an-ı Kerim'in dünyadaki en eski el yazmalarından biri olarak bilinen "Katta Langar Mushafı", kasım ayında Fransa'nın Louvre Müzesi’nde başlayacak Kervan Yolları Kavşağındaki Özbekistan Vahalarının Hazineleri konulu sergide yer alacak.

    Sergiye açıldı

    137’si Özbek müzelere, 31’i de dünyanın önde gelen müzelerine ait, Özbekistan'ın tarihi ve kültürüyle ilgili 168 tarihi ve kültürel varlık, 24 Kasım 2022 - 6 Mart 2023 tarihlerinde Louvre Müzesi’nde sergilenecek.

    Müzede yer alacak Özbekistan’a ait tarihi ve kültürel varlıklar arasında Türk-İslam dünyasının en nadide el yazmalarından 8. yüzyıla ait Katta Langar Kur'an-ı Kerim Mushafı öne çıkıyor.

    8. asrın son çeyreğinde Arapçanın Kufi-Hicaz tarzıyla hayvan derisine yazıldığı belirlenen Katta Langar Musfahı, 53x35 santimetrelik sayfa boyutlarına sahip.

    Kur an-ın en eski el yazmaları Fransa da müzede sergilenecek #1

    Koruma altında tutuluyor

    Orta Asya’ya nasıl ve kimler tarafından getirildiği bilinmeyen mushafın, sadece son 100 yıla ait geçmişi biliniyor. Mushaf, uzun yıllar Özbekistan’ın Kaşkaderya bölgesindeki adını aldığı Katta Langar köyünde bulunan camide muhafaza edilmesinin ardından 2003'te hediye verildiği Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Kütüphanesi'nde muhafaza altında tutuluyor.

    Kur an-ın en eski el yazmaları Fransa da müzede sergilenecek #2

    16 sayfası Özbekistan'da

    Katta Langar Mushafı'nın bir sayfası Özbekistan Şarkşinaslık Enstitüsü El Yazmaları Merkezi'nde, iki sayfası Buhara İl Kütüphanesi'nde, 13 sayfası da Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Kütüphanesi'nde olmak üzere 16 sayfası Özbekistan’da bulunuyor.

    1984'te Sovyetler Birliği yetkililerince muhafaza edildiği camiden 67 sayfası alıkonulan mushaf sayfalarının akıbeti hala bilinmiyor.


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