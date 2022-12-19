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    Kurtarma kazılarıyla her yıl binlerce eser müzelere kazandırılıyor

    Türkiye'de yol ve inşaat çalışmasında tesadüfen rastlanan ve ardından yapılan titiz kurtarma kazılarıyla ortaya çıkarılan tarihi eserler, müzelere kazandırılıyor.
    • 19.12.2022 - 14:47
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    Kurtarma kazılarıyla her yıl binlerce eser müzelere kazandırılıyor

    Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün verilerine göre, arkeolojik kazı çalışmaları, su altı ve kurtarma kazılarıyla 2020'de 6 bin, 2021'de ise 11 bin eser müzelere kazandırıldı.

    Farklı illerde yürütülen planlı kazı çalışmalarının yanı sıra arkeolojik kurtarma kazıları da eserlerin gün yüzüne çıkarılması için önem arz ediyor.

    Diyarbakır'daki Ambar Barajı etki alanında yapılan kurtarma kazılarında, 850 eser Diyarbakır Müzesi envanterine alındı.

    Kurtarma kazılarıyla her yıl binlerce eser müzelere kazandırılıyor #1

    Eserler müzelerde

    AA' da yer alan habere göre; Kayseri'de Örenşehir Mozaikli Yapı Kalıntısı Kurtarma Kazısı, İstanbul'da Marmaray, Haydarpaşa Banliyö Hatları İyileştirme Projesi Kazısı, Diyarbakır'da Silvan Barajı Kazısı-Kaniya Navin olmak üzere farklı illerde kurtarma kazıları yürütüldü. Kurtarma kazılarıyla çok sayıda eser, müzelere kazandırıldı.


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