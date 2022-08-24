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- Kütahya Tavşanlı Höyük’te 4 bin 500 yıllık fındık kalıntıları bulundu
Kütahya Tavşanlı Höyük’te 4 bin 500 yıllık fındık kalıntıları bulundu
Kütahya Tavşanlı Höyük kazılarında, 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen tabakada, fındık kalıntıları ortaya çıkarıldı.
- 24.08.2022 - 02:58
- Güncelleme : 24.08.2022 - 09:21
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yürütülen kazılara ilişkin bilgileri paylaştı.
4 bin 500 yıllık fındık kalıntıları bulundu
İHA'nın haberine göre; başkanlık paylaşımında 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen tabakada, fındık kalıntıları ve mermer nesnelerin çıktığı belirtildi.
Bulguların, Tavşanlı Höyük’ün Tunç Çağı’nda Troya ile çok sıkı bir bağ kurduğunu gösterdiği kaydediliyor.