Kütahya Tavşanlı Höyük’te 4 bin 500 yıllık fındık kalıntıları bulundu

Kütahya Tavşanlı Höyük’te 4 bin 500 yıllık fındık kalıntıları bulundu

Kütahya Tavşanlı Höyük kazılarında, 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen tabakada, fındık kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yürütülen kazılara ilişkin bilgileri paylaştı.

4 bin 500 yıllık fındık kalıntıları bulundu

İHA'nın haberine göre; başkanlık paylaşımında 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen tabakada, fındık kalıntıları ve mermer nesnelerin çıktığı belirtildi.

Bulguların, Tavşanlı Höyük’ün Tunç Çağı’nda Troya ile çok sıkı bir bağ kurduğunu gösterdiği kaydediliyor.