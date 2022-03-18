Kütahya'daki höyükten çıkarılan binlerce eser Anadolu arkeolojisine kazandırıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, "Seyitömer Höyüğü'nde 33 yıl önce başlayan ve belirli dönemlerde yürütülen kazılar neticesinde yaklaşık 14 bin 500 eser gün yüzüne çıkarıldı" dedi.

Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde yaklaşık 33 yıldan beri belirli dönemlerde yapılan kurtarma kazılarında yaklaşık 14 bin 500 eser gün ışığına çıkarıldı. Höyüğün altındaki 12 milyon tonluk linyit rezervinin ekonomiye kazandırılması amacıyla ilk olarak 1989'da başlatılan kazı çalışmaları, son 3 yılda Kütahya Müze Müdürlüğünce gerçekleştirildi.

Roma ve Helenistik dönemleri ile Demir Çağı, Orta Tunç Çağı, Erken Tunç Çağı'nın 3. ve 2. devirleri olmak üzere 6 farklı dönem ve bunlara ait 15 evre kazılarak çıkarılan eserler, Anadolu arkeolojisine kazandırıldı.

GEÇMİŞİ BEŞ BİN YILA DAYANIYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, geçmişi 5 bin yıl öncesine uzanan Seyitömer Höyüğü'nde yürütülen kazılarda önemli buluntulara ulaşıldığını söyledi.

"ESERLER MÜZEYE KAZANDIRILDI"

Çalışmaların Kütahya Müze Müdürlüğü başkanlığında sürdüğünü belirten Ünal, "Seyitömer Höyüğü'nde 33 yıl önce başlayan ve belirli dönemlerde yürütülen kazılar neticesinde yaklaşık 14 bin 500 eser gün yüzüne çıkarılarak müzemize kazandırılmıştır" dedi.