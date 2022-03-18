Petrol
107.22
0.54%
Euro
16.32
-0.03%
Dolar
14.80
0.67%
Altın
921.71
0.49%
Borsa
2142
0.41%
Bitcoin
601.248
-0.53%
BTXN Coin
38.62
-1.35%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Kütahya'daki höyükten çıkarılan binlerce eser Anadolu arkeolojisine kazandırıldı

    İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, "Seyitömer Höyüğü'nde 33 yıl önce başlayan ve belirli dönemlerde yürütülen kazılar neticesinde yaklaşık 14 bin 500 eser gün yüzüne çıkarıldı" dedi.
    • AA
    • 18.03.2022 - 14:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kütahya'daki höyükten çıkarılan binlerce eser Anadolu arkeolojisine kazandırıldı

    Kütahya'daki Seyitömer Höyüğü'nde yaklaşık 33 yıldan beri belirli dönemlerde yapılan kurtarma kazılarında yaklaşık 14 bin 500 eser gün ışığına çıkarıldı. Höyüğün altındaki 12 milyon tonluk linyit rezervinin ekonomiye kazandırılması amacıyla ilk olarak 1989'da başlatılan kazı çalışmaları, son 3 yılda Kütahya Müze Müdürlüğünce gerçekleştirildi.

    Roma ve Helenistik dönemleri ile Demir Çağı, Orta Tunç Çağı, Erken Tunç Çağı'nın 3. ve 2. devirleri olmak üzere 6 farklı dönem ve bunlara ait 15 evre kazılarak çıkarılan eserler, Anadolu arkeolojisine kazandırıldı.

    Kütahya daki höyükten çıkarılan binlerce eser Anadolu arkeolojisine kazandırıldı #1

    GEÇMİŞİ BEŞ BİN YILA DAYANIYOR

    İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, geçmişi 5 bin yıl öncesine uzanan Seyitömer Höyüğü'nde yürütülen kazılarda önemli buluntulara ulaşıldığını söyledi.

    Kütahya daki höyükten çıkarılan binlerce eser Anadolu arkeolojisine kazandırıldı #2

    "ESERLER MÜZEYE KAZANDIRILDI"

    Çalışmaların Kütahya Müze Müdürlüğü başkanlığında sürdüğünü belirten Ünal, "Seyitömer Höyüğü'nde 33 yıl önce başlayan ve belirli dönemlerde yürütülen kazılar neticesinde yaklaşık 14 bin 500 eser gün yüzüne çıkarılarak müzemize kazandırılmıştır" dedi.


    İlginizi Çekebilir

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Samsung, yeni Galaxy A modellerini tanıttı
    Teknoloji

    Samsung, yeni Galaxy A modellerini tanıttı

    Siemens'in hidrojen treni 2024'te hizmete açılacak
    Teknoloji

    Siemens'in hidrojen treni 2024'te hizmete açılacak

    Görüş Bildir