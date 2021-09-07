La Casa de Papel'i aratmayacak soygun konulu 13 film

Fenomen İspanyol soygun dizisi La Casa de Papel'in ardından adrenalin dolu benzer filmleri arayanlar için en çok beğenilen 13 soygun filmini derledik.

Planlarına hayret edeceğiniz, kalbinizin atışını duyacağınız kadar heyecanlı ve nasıl bittiğini anlamayacağınız kadar akıcı "soygun temalı film" arıyorsanız, bu liste tam da size göre.

La Casa de Papel ile birlikte yeniden yükselişte olan suç konulu filmler, seyircilerin gündeminde.

Heyecan, suç ve adrenalin dolu sinema tarihinin en çok sevilen soygun filmleri sizlerle...

1- OCEAN'S 11

Şık ve hareketli Danny Ocean, tam bir aksiyon adamıdır. New Jersey hapishanesinden şartlı salıverilmesine 24 saat kalmışken bile karizmatik hırsız, bir sonraki planına son rötuşları yapmaktadır.

2- BANKA İŞİ

Eylül 1971’de, hırsızlar Londra’daki Baker Street’te bulunan bir bankanın kasasına tünel kazarak girdiler ve milyonlarca Sterlin değerinde nakit para ve mücevherin bulunduğu kasaları yağmaladılar. Çalınanların hiçbiri bulunamadı. Kimse tutuklanmadı.

3- İÇERİDEKİ ADAM

Dünya çapındaki finans kurumlarından Manhattan Trust’ın Wall Street şubesinin kalabalık lobisine boyacı kıyafetleri giymiş dört kişi gelir. Kostümlü soyguncuların başlattığı mükemmel planlanmış kuşatma saniyeler içinde sonuçlanır.

4- REZERVUAR KÖPEKLERİ

Joe Cabot (Lawrence Tierney), büyük bir elmas mağazasını soymak için ,oğlunun da dahil olduğu bir ekip hazırlar. Renk isimlerini kod isim olarak kullanan ekibin adı, 'rezervuar köpekleri'. İşinin ehli gibi gözüken ekipte, Joe'nun oğlu da vardır. Soygunun planları yapılır. En ince detayları bile gözden geçirilmiştir. Ama soygun planlandığı gibi işlemez.

5- KÖPEKLERİN GÜNÜ

Sıcak bir Brooklyn öğleden sonrası... Her zaman kaybedenler kulübüne, üye olan ama yine de umutlarını hala kaybetmemiş iki arkadaş, banka soyma işine girişirler. İşin beyni Sonny, yanında Sal (John Cazale). Sonuç ise tam bir felakettir. Bütün polisler, halk, TV kameraları hatta pizzacı bile oradadır. Kusursuz bir şekilde planlanmış soygun artık bir sirke dönüşmüştür.

6- BONNİE AND CLYDE

Bonnie annesi ile birlikte sakin bir hayat sürerken, karşısına araba hırsızı Clyde çıkar. Bonnie Clyde'ın cazibesine kapılır ve onunla birlikte kaçar. Birbirlerine aşık olan çift, kısa süre sonra tarihin en ünlü hırsızları olacaklardır.

7- SÜRÜCÜ

Hollywood’da dublörlük yapan ve iyi araba kullanabildiği için geceleri de soygunlara katılan araba sürücüsünün hayatı, komşusu Irene’nin hapisteki kocasına yardım etmeyi kabul etmesiyle daha da tehlikeli bir hale bürünür.

8- THE KİLLİNG

Suç dünyasının kıdemli isimlerinden Johnny Clay (Sterling Hayden), emekli olup evlenmeden önce yaklaşık 2 milyon dolarlık son bir soygun yapmayı planlar... Niyeti at yarışları sırasında paranın toplandığı gişeyi soymaktır ve elinde gerçekten iyi bir plan vardır. Önce ekibini oluşturur ve harekete geçer ama ekipten birinin boşboğazlığı nedeniyle bir noktadan sonra her şey ters gitmeye başlar.

9- KİBAR SOYGUNCU

Thomas Crown (Steve McQueen) paraya ihtiyacı olmayan varlıklı bir iş adamıdır. Sırf zevk için bir bankadan 2.6 milyon dolar para çalar. Onun için önemli olan planın mükemmelliğidir...

10- ATEŞ ÇEMBERİ

Biri hapisten yeni çıkmış, diğeri ise polis nezaretinden kaçmayı başarmış iki tecrübeli suçlu, tesadüf eseri karşılaşır ve bir mücevherciyi soymak için işbirliği yaparlar. Alkolik bir eski polisten de yardım alarak soygun için harekete geçerler ama polis ve mafya peşlerindedir...

11- İKİ ELİ KANDA

Parayı bulmak için banka soymaya karar veren Tanner ve Toby kardeşler, şehirden şehre dolaşarak polislerden kurtulmaya çalışır. Peşlerine düşen emektar polis müfettişi peşlerini bırakmaya niyetli değildir.

12- FOKUS

Tecrübeli bir dolandırıcı olan Nicky (Will Smith), genç ve güzel Jess'i (Margot Robbie) koruması altına alır, ona bildiği her şeyi öğretmeye başlar. İşler iyi gitmektedir, ancak aralarındaki ilişkinin romantik boyut kazanmasıyla işleri zorlaşır.

13- KİLLİNG ZOE