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- Laodikya Antik Tiyatrosu, 1690 yıllık hasretin ardından izleyicilerle buluştu
Laodikya Antik Tiyatrosu, 1690 yıllık hasretin ardından izleyicilerle buluştu
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Laodikya Antik Kenti'nde yer alan 2200 yıllık antik tiyatro, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ilk misafirlerine kavuştu.
- 24.05.2022 - 09:02
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentteki tiyatro, kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında 2019'da başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün akşam ilk misafirlerini ağırladı.
Konser verildi
Yaklaşık 15 bin kişinin katılım sağladığı tiyatro açılışı kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası özel bir konser gerçekleştirdi.