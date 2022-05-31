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    Latin Grammy ödüllü Buika, Ankara'da konser verdi

    Latin Grammy ödüllü, Ekvator Ginesi asıllı İspanyol şarkıcı Buika, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
    • 31.05.2022 - 08:47
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    Latin Grammy ödüllü Buika, Ankara'da konser verdi

    CSO Ada Ankara yerleşkesi Ana Salon'da gerçekleştirilen ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı konserde Buika, sevilen parçalarını başkentli sanatseverler için seslendirdi.

    Latin Grammy ödüllü Buika, Ankara da konser verdi #1

    Ayakta aşlışlandı

    Yerli ve yabancı basının da yoğun ilgi gösterdiği konser sonunda izleyenler sanatçıyı uzun süre ayakta alkışladı.


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