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    Leyla Gencer Süreyya Operası'nda konserle anıldı

    20. yüzyılın en önemli sopranolarından Leyla Gencer, ölümünün 14. yılında Kadıköy Süreyya Operası’nda düzenlenen konserle anıldı.
    • 09.05.2022 - 10:51
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    Leyla Gencer Süreyya Operası'nda konserle anıldı

    La Diva Turca, La Gencer, La Regina olarak ün yapan 20. yüzyılın en önemli sopranolarından Leyla Gencer 14 yıl önce yaşama veda etti. Leyla Gencer, ölüm yıl dönümünde Kadıköy Süreyya Operası'nda verilen konserle anıldı.

    DHA'da yer alan habere göre; konser programında Giuseppe Verdi’nin Macbeth, La Forza del Destino, Don Carlo, Amilcare Ponchielli’nin La Gioconda Giacomo Puccini’nin Manon Lescaut ve Tosca Francesco Cilea’nın Adriana Lecouvreur ve Umberto Giordano’nun Andrea Chénier operalarından aryalar seslendirildi.

    Leyla Gencer Süreyya Operası nda konserle anıldı #1

    Hayatından kesitler

    Barkovizyon gösterisi ile Gencer’in hayatından kesitlerin sunulduğu konserde, solistler; Caner Akgün, Suat Arıkan, Perihan N.Artan, Aylin Ateş, Evren Ekşi, Zafer Erdaş, Nesrin Gönüldağ, Murat Güney, Bülent Külekçi ve Hüseyin Likos; Fügen Yiğitgil’in piyanosu eşliğinde sahnede yer aldı.


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