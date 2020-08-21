Lucifer'ın 5'inci sezonu yayınlandı! Lucifer dizisinin konusu nedir?

Netflix, en sevilen dizilerinden biri olan Lucifer’ın 21 Ağustos tarihinde yayınlanacağını duyurmuştu. Herkesin heyecanla beklediği Lucifer ile ilgili bilmeniz gerekenler neler?

2016’da ilk kez çizgi romandan diziye uyarlanan Lucifer, çok kısa sürede izleyen herkesi kendine hayran etti. Lucifer rolünü en iyi şekilde üstlenen Tom Ellis 5. sezondan sonra ekranlara veda edeceğini açıklamış ancak Netflix ile 6. Sezon için anlaştığını duyurmuştu.

LUCİFER 5'İNCİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Lucifer dizisinin 5. sezonu 21 Ağustos’ta sevenleriyle buluştu. Toplam 16 bölümden oluşan Lucifer’ın ilk kısım olan 8 bölümü yayınlanacak.

2. Kısmın ne zaman yayınlanacağına dair henüz Netfilix’ten bir açıklama gelmedi.

LUCİFER 1'İNCİ SEZONDA NELER YAŞANDI?

Babasının (Tanrı) ondan beklentilerini karşılamak istemeyen, isyankâr, asi çocuk Lucifer, kendini insanların arasında her geçen an daha insancıl hisler içerisinde bulurken, telepatik yetenekleri sayesinde cinayetleri çözmesine yardımcı olduğu polis ortağı ile birlikte vakit geçirdikçe onda hoşlanmaya başlıyor. Lucifer’ın erkek kardeşi olan Amenadiel, kardeşini cehennem’in başında durması için onu geri götürmeye çalışıyor ama Lucifer, dünyanın çok eğlenceli ve şirin olduğunu düşündüğü için geri gitmeyi reddediyor.

LUCİFER 2'İNCİ SEZONDA NELER YAŞANDI?

Babasının kendisini sevmediğini düşünen Lucifer, bunun altında yatan en büyük sebebinin annesinin olduğunu düşünüyordu. Çünkü babasının annesine büyük işkence çektirdiğini ve kendisini de cehenneme bakmakla görevlendirmişti. Lucifer’da bunlara dayanamayıp dünyaya inmiş, dedektif ile uzun süren heyecanlı bir macera yaşadıktan sonra annesi dünyaya gelmeyi başarmıştı ve olaylar zincirleme bir şekilde devam etti.

LUCİFER 3'ÜNCÜ SEZONDA NELER YAŞANDI?

Lucifer dedektif ile cinayet soruşturmalarına devam ederken bilinmeyen bir nedenden ötürü şeytan yüzünü kaybetti. Bununla birlikte Lucifer artık bir ölümlüydü. Dizini sonlarında yapılan kavga sonucunda Lucifer’ın şeytan yüzü geri döndü ve bu da herkesi 4. Sezon için büyük bir heyecana sürükledi.

LUCIFER 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

Önceki sezonlarda bir türlü Lucifer’a güvenemeyen Chloe sezon finalinde Lucifer’ın gerçek yüzünü görmüştü. Yüzünü ilk kez gösterdiği karakter Dr. Linda’dan insanlar için ne kadar zor olabileceğini gören Lucifer bu kez temkinliydi ve dedektife zaman tanıdı. Chloe içinde kolay olmayan bu sürece yani 4.sezonda Luci’yi daha iyi anlamaya başlayan dedektif tam onu sevmeye hazırken bu kez Eve çıkıp geldi. Eve dizide Lucifer’ın ilk sevgilisi, Âdem ile Havva hikayesinden tanıdığımız Eve, Havva’yı temsil ediyor.Dizide güzel, aynı zamanda sevimli olarak gösterilen Eve Lucifer’ın hayatını girer girmez altüst ediyor. Lucifer ise yıllardır beklediği sevgiyi Chloe’den bulamayınca Eve’nin aşkına karşılık veriyor. Bir süre sonra bu durumu kıskandırmak için yaptığını fark eden Lucifer, Eve’den uzaklaşmaya başlıyor. Bu tema altında türlü olaylar gelişiyor.

LUCİFER 5'İNCİ SEZONDA NELER YAŞANDI?

Lucifer bir cinayet kurbanıyla oynarken Chloe ve Maze, vakayı araştırır. Amenadiel kulüpte temizlik yapar. Linda ise dahi bebeğine bakar. Cehennemde oldukça uzun zaman geçiren Lucifer, yaşayanların dünyasına geri döner. Ama bu yakışıklı şeytan eskiden biraz farklı gibidir. Gerçek Lucifer, kendi hayatından esinlenilen bir dizinin setinde işlenen cinayetin ardından Chloe’ye vakayı araştırması için yardım eder. Yıl 1946. Dünya siyah-beyaz kendi noir dedektif öyküsünün başrolünde yer alan Lucifer’a tanıdık yüzler farklı rollerle eşlik ediyor. Amenadiel, bir rahibenin zamansız ölümünü araştırmak için Chloe’ye yardım eder. Lucifer ise Dan’a yardımcı olur. Linda geçmişteki acı verici olaydan bahseder. Popüler bir DJ sahnede elektrik çarpması sonucu ölünce Chloe, katilin peşine düşer. Lucifer ise Chleo’nin eski bir sevgilisine duyduğu kıskançlığı kontrol etmeye çalışır. Lucifer gerçeği Chleo’yle romantik anların yan etkisi karşısında büyük şaşkınlık yaşar. Yeni çift oldukça sıra dışı bir tarza sahip bir katilin peşine düşer. Chloe bir seri katilin işlemediği suçları itiraf ettiğini düşünür. Amenadile oğlunun sağlığından endişe eder. Pete Ella’ya açılır.