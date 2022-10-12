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    Macar piyanist Havasi'nin İstanbul'da verdiği konser büyük beğeni topladı

    Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, Macar piyanist ve besteci Balazs Havasi, Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu.
    • 12.10.2022 - 09:35
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    Macar piyanist Havasi'nin İstanbul'da verdiği konser büyük beğeni topladı

    Franz Liszt Müzik Akademisi'nden mezun olan Havasi, sahnede yaptığı konuşmada, "Türkiye'de geçen sefer de harika bir seyircinin olduğunu hatırlıyorum ve ilk alkışınız için teşekkür ederim. Bu gece de harika bir seyirci var. Size en sevilen parçalarımın yanı sıra en yeni parçalarımı da paylaşmak istiyorum. Çünkü fikirlerinizi gerçekten önemsiyorum" dedi.

    Macar piyanist Havasi nin İstanbul da verdiği konser büyük beğeni topladı #1

    Sevilen parçaları çaldı

    AA'da yer alan habere göre; konserde şarkılarının hikayesini anlatan ve bilgiler veren usta piyanist, aralıksız olarak 1,5 saat sahnede kaldı. Seyircilerin de alkışlarla eşlik ederek ritim tuttuğu Havasi, aralarında "Out Of Space", "Requlem", "Missing", "Storm" ve "Freedom"un olduğu 15 parça çaldı.


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