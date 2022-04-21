Petrol
108.09
1.21%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
616.211
0.88%
BTXN Coin
28.93
-3.79%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Macaristan'da Anadolu'nun Renkleri fotoğraf sergisi açıldı

    Fotoğraf sanatçısı Mustafa Yılmaz'ın Anadolu'nun Renkleri isimli fotoğraf sergisi, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde açıldı.
    • 21.04.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 11:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Macaristan'da Anadolu'nun Renkleri fotoğraf sergisi açıldı

    Bu yıl altıncısı düzenlenen Budapeşte Fotoğraf Festivali kapsamında, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen sergi, festival koordinatörü Kornel Kocsany'nin ve birçok sanatseverin katılımıyla kapılarını açtı.

    Kocsany, etkinlikte yaptığı konuşmada, altı yıldır düzenlenen Budapeşte Fotoğraf Festivali'nin amacının, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kültür kuruluşlarıyla yakın bir iş birliği sağlamak olduğunu belirterek, Budapeşte YEE'nin etkinliğe aralıksız katılımından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

    Macaristan da Anadolu nun Renkleri fotoğraf sergisi açıldı #1

    Geleneksel festival

    Festivalin geleneksel, modern, ulusal ve uluslararası fotoğraf sanatını bir araya getirdiğini kaydeden Kocsany, geniş katılımla düzenlenen bu program dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade etti.


    İlginizi Çekebilir

    Zelensky'nin kaskı ve yeleği Yozgat'tan
    Gündem

    Zelensky'nin kaskı ve yeleği Yozgat'tan

    Adana'da hayvan satışı ilanıyla, 35 ilde 1 milyon lira dolandırdılar
    3. Sayfa

    Adana'da hayvan satışı ilanıyla, 35 ilde 1 milyon lira dolandırdılar

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Görüş Bildir