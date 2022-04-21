Macaristan'da Anadolu'nun Renkleri fotoğraf sergisi açıldı

Fotoğraf sanatçısı Mustafa Yılmaz'ın Anadolu'nun Renkleri isimli fotoğraf sergisi, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde açıldı.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Budapeşte Fotoğraf Festivali kapsamında, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen sergi, festival koordinatörü Kornel Kocsany'nin ve birçok sanatseverin katılımıyla kapılarını açtı.

Kocsany, etkinlikte yaptığı konuşmada, altı yıldır düzenlenen Budapeşte Fotoğraf Festivali'nin amacının, ülkede faaliyet gösteren uluslararası kültür kuruluşlarıyla yakın bir iş birliği sağlamak olduğunu belirterek, Budapeşte YEE'nin etkinliğe aralıksız katılımından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Geleneksel festival

Festivalin geleneksel, modern, ulusal ve uluslararası fotoğraf sanatını bir araya getirdiğini kaydeden Kocsany, geniş katılımla düzenlenen bu program dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade etti.