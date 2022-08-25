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    Macera filmi olan Avatar yeniden sinemaseverlerle buluşacak

    James Cameron'un Oscar ödüllü filmi Avatar, 4K HDR olarak yeniden 23 Eylül'de vizyona girecek.
    • 25.08.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:29
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    Macera filmi olan Avatar yeniden sinemaseverlerle buluşacak

    İlk kez 2009 yılında gösterime sunulan ve tüm zamanların en başarılı filmi olarak gösterilen yapımın başrollerinde Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez ve Sigourney Weaver yer alıyor. Filmin yapımcılığını ise James Cameron ve Jon Landau üstleniyor.

    Bol ödüllü film

    AA'da yer alan habere göre; "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" de dahil dokuz dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterilen film, "En İyi Sinematografi", "En İyi Yapım Tasarımı" ve "En İyi Görsel Efekt" dallarında üç Oscar kazanmıştı. Filmin devam halkası "Avatar: Suyun Yolu" ise 16 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

    Macera filmi olan Avatar yeniden sinemaseverlerle buluşacak #1

    Film ne anlatıyor

    İlk filmde yer alan olayların ardından geçen 13 yıldan sonra sonra "Avatar: Suyun Yolu", Sully ailesinin hikayesini, onların karşılaştıkları zorlukları, birbirlerini güvende tutmak için harcadıkları çabayı, hayatta kalmak için verdikleri savaşları ve göğüs gerdikleri trajedilerin hikayesini ele alıyor.


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