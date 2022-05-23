Maltalı arkeolog Calvert'in koleksiyonu Troya Müzesi'nde sergileniyor

Troya kazıları ve Anadolu arkeolojisinin önemli isimlerinden Maltalı arkeolog Frank Calvert'in tarihi eserlerden oluşan koleksiyonu, Troya Müzesi'nde hazırlanan özel alanda sergilenmeye başlandı.

Ülkesinden 1845 yılında Çanakkale'ye gelen Calvert, yıllar sonra ailesini getirdiği kentte İngiliz Mezarlığı olarak bilinen bölgeden Kordon Boyu'na uzanan geniş arazideki evlerinde yaşadı.

Başta Troya olmak üzere, Anadolu'da ve çeşitli yerlerde yaptığı kazılarla tanınan Calvert, 1908'de 80 yaşında hayatını kaybetti.

Calvert'in naaşı, Çanakkale'de evinin bulunduğu araziye defnedildi. Arkeolog Calvert'in, kazılarda bulduğu çoğu seramik yüzlerce eserden oluşan koleksiyonu, ölümünden sonra ailesi tarafından müzeye bağışlandı.

AA'da yer alan habere göre, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Akdeniz'deki ada ülkesi Malta'da dünyaya gelen Frank Calvert'in, Çanakkale ve Troya kazıları için önemli bir isim olduğunu söyledi.

Kazı çalışmaları

Calvert ve ailesinin uzun yıllar Çanakkale'de yaşadığını belirten Gölcük, "1874'ten itibaren Amerikan Konsolosluğu yapıyor. 30'a yakın kazı yapıyor. Topladığı koleksiyonu ailesi ölümünün ardından 1930'larda Çanakkale Müzesi'ne bağışlıyor" dedi.