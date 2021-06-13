Mangala nedir ve nasıl oynanır?

Bilinen en eski Türk zeka ve strateji oyunu olan mangala, geçmişten günümüze, yediden yetmişe herkesin severek oynadığı bir oyundur. Peki mangala nedir? Nasıl oynanır? Tüm detaylarıyla haberimizde...

Mangala İsimli zeka oyunu son zamanlarda özellikle çocuklar tarafından çok sevilerek oynanıyor. Bazı kayıtlara bakıldığında çok eski dönemlerde Mangala sadece eğlence amaçlı değil bazı kayıtları tutmak için de kullanılıyordu. Mangala eski zamanlarda taşlar ile değil tohumlar ile oynanıyordu.

Peki Mangala nedir? Hangi kültürden gelen bir oyundur? Nasıl oynanır? Oyunun kuralları nelerdir? Mangala oyunu ile alakalı tüm detaylar bu haberde!

MANGALA OYUNU NEDİR?

Mangala, bir Türk zeka oyunu olan Köçürme; dünyadaki yaygın adıyla Mankala oyunudur.

Gaziantep, Urfa, Hatay gibi iilerde oynanan Köçürme oyununun adıdır. Türkiye'de son yıllarda türetilen Köçürme oyunu Mangala adıyla piyasaya sürülmüştür. Irak'ta oynanan Halusa, Filistin'de oynanan El Mankala ve bir Baltık

Alman oyunu olan Bohnenspiel ile çok benzerlik gösterir.

Mısır’daki bedeviler arasında oynanan kuralları büyük ölçüde farklı olan Mangala isimli bir başka bir oyun da bulunmaktadır.

Mangala, bir oyun olarak ilk kez Orta Asya’da bulunan Türkler tarafından oynanmaya başlanmıştır.

MANGALA OYUNU NASIL OYNANIR?

Mangala oyunu bir tür mantık oyunudur. Çeşitli kurallar çerçevesinde oynanan bu oyun aslında oldukça basittir. Oyun içerisinde yapılması gereken genellikle oyunun başlangıcında doğru bir strateji kurmaktır. Bu stratejiyi kurduktan sonra oyunun sonuna kadar stratejiyi sürdürmek yeterlidir. Mangala oyunu aslında bazı kavramları da sembolize etmektedir.

Mangala oyunu 2 kişi ile oynanan bir oyundur. Her oyuncu başlangıç aşamasında 24 taşa sahip olur. Mangala oyununda bulunan tahtada toplamda 12 adet oyuk vardır. Bu oyuklar ev ya da çukur adıyla da adlandırılır. Her oyuncunun kendi tarafında yer alan kısımda 6 adet oyuk bulunur. Oyuncular ise sadece kendi taraflarında bulunan oyuklarından taş çıkartabilirler. Oyuncu kendi tarafındaki oyuktan taş çıkartırken sadece de rakibin oyuklarına taş bırakılabilir. 6 oyuğun yan kısmında da birer büyük oyuk yer alır.

Bu büyük oyuklar oyuncular için hazine olarak adlandırılır. Amaç, her oyuncu taşlarını bu hazine denen kısımlara toplayacaktır. Oyuncunun sağ tarafında yer alan oyuk o oyuncunun hazinesidir. Oyuna genellikle kura ile başlanır. İlk başlangıç aşamasında her oyukta oyuncunun 4 adet taşı vardır.

MANGALA OYUNUNUN KURALLARI NELERDİR?