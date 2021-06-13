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- Mangala nedir ve nasıl oynanır?
Mangala nedir ve nasıl oynanır?
- Haber Merkezi
- 13.06.2021 - 13:09
- Güncelleme : 13.06.2021 - 13:14
Mangala İsimli zeka oyunu son zamanlarda özellikle çocuklar tarafından çok sevilerek oynanıyor. Bazı kayıtlara bakıldığında çok eski dönemlerde Mangala sadece eğlence amaçlı değil bazı kayıtları tutmak için de kullanılıyordu. Mangala eski zamanlarda taşlar ile değil tohumlar ile oynanıyordu.
Peki Mangala nedir? Hangi kültürden gelen bir oyundur? Nasıl oynanır? Oyunun kuralları nelerdir? Mangala oyunu ile alakalı tüm detaylar bu haberde!
MANGALA OYUNU NEDİR?
Mangala, bir Türk zeka oyunu olan Köçürme; dünyadaki yaygın adıyla Mankala oyunudur.
Gaziantep, Urfa, Hatay gibi iilerde oynanan Köçürme oyununun adıdır. Türkiye'de son yıllarda türetilen Köçürme oyunu Mangala adıyla piyasaya sürülmüştür. Irak'ta oynanan Halusa, Filistin'de oynanan El Mankala ve bir Baltık
Alman oyunu olan Bohnenspiel ile çok benzerlik gösterir.
Mısır’daki bedeviler arasında oynanan kuralları büyük ölçüde farklı olan Mangala isimli bir başka bir oyun da bulunmaktadır.
Mangala, bir oyun olarak ilk kez Orta Asya’da bulunan Türkler tarafından oynanmaya başlanmıştır.
MANGALA OYUNU NASIL OYNANIR?
Mangala oyunu bir tür mantık oyunudur. Çeşitli kurallar çerçevesinde oynanan bu oyun aslında oldukça basittir. Oyun içerisinde yapılması gereken genellikle oyunun başlangıcında doğru bir strateji kurmaktır. Bu stratejiyi kurduktan sonra oyunun sonuna kadar stratejiyi sürdürmek yeterlidir. Mangala oyunu aslında bazı kavramları da sembolize etmektedir.
Mangala oyunu 2 kişi ile oynanan bir oyundur. Her oyuncu başlangıç aşamasında 24 taşa sahip olur. Mangala oyununda bulunan tahtada toplamda 12 adet oyuk vardır. Bu oyuklar ev ya da çukur adıyla da adlandırılır. Her oyuncunun kendi tarafında yer alan kısımda 6 adet oyuk bulunur. Oyuncular ise sadece kendi taraflarında bulunan oyuklarından taş çıkartabilirler. Oyuncu kendi tarafındaki oyuktan taş çıkartırken sadece de rakibin oyuklarına taş bırakılabilir. 6 oyuğun yan kısmında da birer büyük oyuk yer alır.
Bu büyük oyuklar oyuncular için hazine olarak adlandırılır. Amaç, her oyuncu taşlarını bu hazine denen kısımlara toplayacaktır. Oyuncunun sağ tarafında yer alan oyuk o oyuncunun hazinesidir. Oyuna genellikle kura ile başlanır. İlk başlangıç aşamasında her oyukta oyuncunun 4 adet taşı vardır.
MANGALA OYUNUNUN KURALLARI NELERDİR?
- İlk sıraya sahip olan oyuncu bir oyuk seçmelidir. Ardından da 4 taşı alarak sol tarafa doğru oyuklara teker teker bırakır. Burada önemli olan kural; oyuncunun aldığı oyuğa da 4 taştan bir taşı bırakmasıdır.
- Oyuncunun eğer bıraktığı son taş kendi hazinesine isabet ederse, hamle sırası yine aynı oyuncuya geçer.
- Son taş rakip oyuncunun oyuklarına atıldığında o oyuğu çift yaparsa 2, 4, 6 ve 8 taş gibi oyuncu rakibinin oyuğunda bulunan tüm taşı kendi hazinesine atar.
- Eğer oyuncunun kendi bölgesindeki bir boş oyuğa son taşını rakibin kuyusunda bulunan taşları kendi hazinesine atar.
- Bu kurallar çerçevesinde mangala oyunu oynanır.