Manyetik kumun sanata dönüşmesi

Emekli Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit, yedi yıl önce keşfettiği manyetik kumu açtığı sanat atölyesinde ilçe turizmine kazandırdı.

Ünye'ye yedi yıl önce gelerek çocuklarıyla birlikte sahilde gezindiği sırada manyetik kumu keşfeden 66 yaşındaki emekli Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit, ilçenin Kaledere Mahallesi Kazancılar Caddesi üzerinde kurduğu atölyede binlerce manyetik kumdan yaptığı ürünleri ilçenin tanıtılması için turizme kazandırdı.

İlçe tanıtımına katkı

ihlas Haber Ajansı'nın haberine göre; insan vücudundaki negatif enerjiyi alarak stres ve sağlık açısından çeşitli minerallere sahip olan manyetik kumları el sanatlarına dönüştüren Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit, kurduğu atölye sayesinde ilçenin tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor.

"Turizm için önemli adım"

Orhan Yiğit, "Bundan yedi yıl önce emekli olduktan sonra Ünye'ye geldim. Ünye'de yaşamaya başladıktan sonra turizm anlamında bir eksiklik olduğunu gördüm. İlçemizde ve dünyada yedi ülke ile aynı zamanda 30 kilometrelik sahillerimizde bulunan manyetik kumu keşfettim. Bu manyetik kumu insanların faydasına açabilmek için bir sergi açmaya karar verdim. Burada hediyelik eşya, ilçemize özgü tarihsel magnetler, biblolar yaparak açtığım iş yerimi sanat atölyesine çevirdim. 2019 yılında ailecek bir gün plaja gittiğimizde ilçemizin sahillerinde bulunan kum her yere yapışıyordu. Kızımın üzerine çok fazla kum yapıştı. Ben de bu kumların neden yapıştığına dair bir araştırma gerçekleştirdim."