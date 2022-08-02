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    Maraş gülü motifi coğrafi işaretle tescillendi

    Kahramanmaraş'ın geleneksel el sanatlarından Maraş gülü motifi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.
    • 02.08.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 17:26
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    Maraş gülü motifi coğrafi işaretle tescillendi

    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin (KSÜ) destekleri ve Tarım Hizmetleri Dairesi'nin başvurusunun ardından Maraş gülü motifinin kentin koruma altındaki ürünleri arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    Maraş gülü motifi coğrafi işaretle tescillendi #1

    Ürün sayısı devam edecek vurgusu

    "Kahramanmaraş'ın kurtuluş tarihi ve kışın en çetin olduğu 12 Şubat gününde kentte açtığı rivayet edilen bir gül. Kahramanmaraş'ın kurtuluşuna bir işaret olduğuna inanılan kırmızı gülün kumaşa nakış edilmesiyle ortaya çıkan Maraş gülü motifi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek şehrimizin koruma altındaki ürünleri arasında yerini aldı. Önümüzdeki süreçte de şehrimizin yöresel lezzetlerini ve el sanatlarına sahip çıkarak coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz."


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