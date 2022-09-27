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    Mardin'de 12 bin yıllık kamu binasının kalıntıları bulundu

    Mardin'in Dargeçit ilçesinin Ilısu Mahallesi'ndeki Boncuklu Tarla'da yürütülen kazı çalışmasında, 12 bin yıllık kamu binasının kalıntıları ortaya çıkarıldı.
    • 27.09.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 13:38
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    Mardin'de 12 bin yıllık kamu binasının kalıntıları bulundu

    Tarih boyunca Sümer, Akad, Babil, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı'nın da aralarında yer aldığı 25 medeniyete ev sahipliği yapan alanda, Ilısu Barajı ve HES Projesi Etkileşim Alanında Kalan Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Kurtarılmasına Yönelik Çalışmalar kapsamında Mardin Müze Müdürlüğünce 2012'de başlatılan arkeolojik kazılar aralıklarla devam ediyor.

    AA'da yer alan habere göre; tarla Neolitik Çağ Yerleşim Yeri Çevre Düzenlemesi Projesi ile turizme kazandırılması hedeflenen Boncuklu Tarla'da 4 dönüm alanda kazı çalışmaları tamamlandı.

    Yaklaşık 10 milyon lira bütçeli proje kapsamında 11 dönüm alanda daha kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla bölge turizme açılacak.

    Mardin de 12 bin yıllık kamu binasının kalıntıları bulundu #1

    Mardin de 12 bin yıllık kamu binasının kalıntıları bulundu #2

    Çok fazla boncuk bulunduğu için Boncuklu Tarla adı verilmiş

    Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergül Kodaş başkanlığında arkeolog, antropolog, arkeozooloji ve arkeobotanik uzmanlarının yer aldığı 15 kişilik ekip tarafından yürütülen bu sezonki kazılarda 3 döneme ait üst üste inşa edilmiş, 12 bin yıllık olduğu belirtilen kamu binasının kalıntılarına ulaşıldı. Alanda boncuk, ok uçları ve kemik gibi birçok buluntu da gün yüzüne çıkarıldı.


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