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    Mardin'de bin yıl öncesine ait altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi

    Kızıltepe ilçesinde bin yıllık olduğu düşünülen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.
    • AA
    • 26.10.2021 - 22:10
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 22:23
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    Mardin'de bin yıl öncesine ait altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaştı.

    Mardin'de bin yıl öncesine ait altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi VİDEO

    1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen, farklı hayvan derilerine altın işlemeli, el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.

    Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

    Mardin de bin yıl öncesine ait altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi #1

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