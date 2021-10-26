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- Mardin'de bin yıl öncesine ait altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi
Mardin'de bin yıl öncesine ait altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi
Kızıltepe ilçesinde bin yıllık olduğu düşünülen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.
- AA
- 26.10.2021 - 22:10
- Güncelleme : 26.10.2021 - 22:23
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaştı.
Mardin'de bin yıl öncesine ait altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi VİDEO
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen, farklı hayvan derilerine altın işlemeli, el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.