Mardin'de bin yıl öncesine ait altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi

Mardin'de bin yıl öncesine ait altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi

Kızıltepe ilçesinde bin yıllık olduğu düşünülen altın işlemeli el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaştı.

Mardin'de bin yıl öncesine ait altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi VİDEO

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen, farklı hayvan derilerine altın işlemeli, el yazması 5 Tevrat ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.