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    Mardin'de bulunan Abdülkadir Paşa Konağı, gastronomi merkezi olacak

    Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Abdülkadir Paşa Konağı gastronomi merkezine dönüştürülecek. Konakta yöresel lezzetlerin tanıtımı ve tadımı yapılacak.
    • AA
    • 16.03.2022 - 13:51
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    Mardin'de bulunan Abdülkadir Paşa Konağı, gastronomi merkezi olacak

    Mezopotamya ve Anadolu mutfağının harmanlandığı, zengin mutfak kültürüne sahip Mardin, hayranlık uyandıran tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra gastronomi alanındaki lezzetleriyle de adından söz ettirmek istiyor.

    Bu kapsamda Teker Mahallesi 47. Sokak'ta atıl durumda bulunan Abdülkadir Paşa Konağı gastronomi merkezine dönüştürülecek.

    Mardin de bulunan Abdülkadir Paşa Konağı, gastronomi merkezi olacak #1

    YENİ NESİLLERE AKTARILACAK

    İhalesi 5,5 milyon liraya yapılan, yıl içinde tamamlanarak hizmete açılması beklenen tarihi konakta geçen yıl tescil edilen kaburga dolması, ikbebet, kibe, irok ve sembusek gibi yemeklerin yanı sıra unutulmaya yüz tutan zingil, kıtkat, kıdre, dobo, hıllaviye, alluciye gibi çok sayıda lezzet de araştırılıp, hazırlanarak, gelecek kuşaklara aktarılacak.

    Mardin de bulunan Abdülkadir Paşa Konağı, gastronomi merkezi olacak #2

    GASTRONOMİ TURİZMİNE KATKI

    Bu sayede Mardin'in lezzetleriyle ülkede ve dünyada gastronomi alanında tanınırlığının artırılması, gastronomi turizminden de pay alması hedefleniyor.

     


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