Mardin'de bulunan Abdülkadir Paşa Konağı, gastronomi merkezi olacak

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Abdülkadir Paşa Konağı gastronomi merkezine dönüştürülecek. Konakta yöresel lezzetlerin tanıtımı ve tadımı yapılacak.

Mezopotamya ve Anadolu mutfağının harmanlandığı, zengin mutfak kültürüne sahip Mardin, hayranlık uyandıran tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra gastronomi alanındaki lezzetleriyle de adından söz ettirmek istiyor.

Bu kapsamda Teker Mahallesi 47. Sokak'ta atıl durumda bulunan Abdülkadir Paşa Konağı gastronomi merkezine dönüştürülecek.

YENİ NESİLLERE AKTARILACAK

İhalesi 5,5 milyon liraya yapılan, yıl içinde tamamlanarak hizmete açılması beklenen tarihi konakta geçen yıl tescil edilen kaburga dolması, ikbebet, kibe, irok ve sembusek gibi yemeklerin yanı sıra unutulmaya yüz tutan zingil, kıtkat, kıdre, dobo, hıllaviye, alluciye gibi çok sayıda lezzet de araştırılıp, hazırlanarak, gelecek kuşaklara aktarılacak.

GASTRONOMİ TURİZMİNE KATKI

Bu sayede Mardin'in lezzetleriyle ülkede ve dünyada gastronomi alanında tanınırlığının artırılması, gastronomi turizminden de pay alması hedefleniyor.