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AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha önce hiç müze görmemiş çocuklar ve ailelerinin, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında ilk kez kültürel mirasla tanıştığını bildirdi.

"KÜLTÜR KORUYUCULARI YETİŞİYOR"

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu'nun dört bir yanında geleceğin "Kültür Koruyucuları"nın yetiştirildiğini belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

Kaçakçılıkla Mücadele Dairemiz, Kültür Koruyucuları Programı kapsamında bu kez Mardin'in Kızıltepe ilçesindeydi. Daha önce hiç müze görmemiş çocuklarımız ve aileleri, ilk kez kültürel mirasla tanıştı.

"KÜLTÜREL MİRASIMIZI KAÇIRILMADAN KORUYOR, EĞİTİMLE GELECEĞE TAŞIYORUZ"