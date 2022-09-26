Öğrencilerin isteğini yerine getiren Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, onları kentte ağırladı. Yazıcı, "Kızıltepe ile Akçapınar köyü ile Tuzla arasında gönül bağı oluştu" dedi.

Mardin’in Kızıltepe İlçesi Akçapınar köyündeki çocuklar, İstanbul'da misafir edildi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Enver isimli bir öğrencinin “İstanbul’u görmek istiyoruz.” talebini karşılıksız bırakmadı.

Haziran ayında Akçapınar'daki okulu ziyaret eden Yazıcı, öğrencileri ve öğretmenleri Tuzla’da misafir etti.

Mardinli çocukların İstanbul gezisi

İlk kez uçağa binen ve İstanbul’u gören çocuklar, kentin tarihi yerlerini gezme fırsatını yakaladı.

Çocukların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken yaşadığı mutluluk kameralara yansıdı.

Ayrıca, Tuzla’daki Tema Park, Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı ve İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler, gezilen diğer yerler oldu.

Mardinli çocuklar, ilk kez İstanbul'u gezdi ViDEO

Yazıcı: Bizlere şeref verdiniz

İHA'nın haberine göre, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Mardin’den İstanbul’a gelen öğretmen Esra Boyraz ve öğrenciler ile Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde buluştu.

Çocuklarla tek tek sohbet eden Yazıcı, “Buraya gelerek bizlere şeref verdiniz. Mardin’de bizleri güler yüzle karşılaşmıştınız. Orada Enver’le satranç oynarken, Enver kulağıma ‘Ben İstanbul’a gitmedim’ dedi. Enver’in bu sözü üzerine sizleri ağırlama düşüncesi oldu.

“Akçapınar ile Tuzla arasında kardeşlik bağı oluştu”



Şeref duyduk. Kızıltepe ile Akçapınar köyü ile Tuzla arasında bir gönül bağı oluştu. İnşallah bundan sonra her zaman burada bir yeriniz olduğunu unutmayın.” dedi.

İlkokulda bakım ve onarım çalışması yapıldı

Çocukların daha iyi şartlarda eğitim görebilmeleri için harekete geçen Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliğiyle haziran ayında Akçapınar İlkokulu’nun bakım ve onarımı yapılmış, bir zeka sınıfı oluşturulmuş, öğrencilere giysi, oyun ve kırtasiye setleri hediye etmişti.