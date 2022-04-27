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    Maria Krushevskaya, İstanbullulara konser verecek

    Rus arp sanatçısı Maria Krushevskaya, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri'nde sahne alacak.
    • 27.04.2022 - 09:53
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    Maria Krushevskaya, İstanbullulara konser verecek

    İtalyan şef Carlo Rizzari'nin yöneteceği konser, 29 Nisan'da 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. İstanbulluların müziğe doyacağı konsere katılımın yoğun olacağı tahmin ediliyor.

    Maria Krushevskaya, İstanbullulara konser verecek #1

    Heyacan yaratan konser

    Üslü besteciler François-Adrien Boieldieu ve Georges Bizet'nin eserlerinden oluşan bir seçkinin müzikseverlere sunulacağı konser şimdiden heyecan yarattı.


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