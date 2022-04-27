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Maria Krushevskaya, İstanbullulara konser verecek
Rus arp sanatçısı Maria Krushevskaya, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri'nde sahne alacak.
- 27.04.2022 - 09:53
İtalyan şef Carlo Rizzari'nin yöneteceği konser, 29 Nisan'da 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. İstanbulluların müziğe doyacağı konsere katılımın yoğun olacağı tahmin ediliyor.
Heyacan yaratan konser
Üslü besteciler François-Adrien Boieldieu ve Georges Bizet'nin eserlerinden oluşan bir seçkinin müzikseverlere sunulacağı konser şimdiden heyecan yarattı.