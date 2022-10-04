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    Marlon Brando’nun Oscar’ını reddeden aktivist Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti

    Marlon Brando’nun Oscar’ını reddeden aktivist Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti

    Oscar olarak bilinen Akademi Ödülleri'nde, 1973'te Marlon Brando'ya verilen En İyi Erkek Oyuncu ödülünü sahnede reddeden Sacheen Littlefeather, 75 yaşında hayatını kaybetti.
    • 04.10.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 17:03
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    Akademi Ödülleri, 50 yıl sonra özür dilediği Amerikan yerlisi aktör Littlefeather'ın ölümünü, kendi sözleriyle Twitter'dan bir paylaşımla duyurdu.

    Paylaşımda, "Ben gittiğimde, ne zaman doğruların için harekete geçersen benim ve bizim insanlarımızın sesini hayatta tuttuğunu hatırla. Ben, Sacheen Littlefeather olarak kalacağım." ifadeleri yer aldı.

    AA'da yer alan habere göre; yıllar boyunca Oscar'da yaptığı konuşma nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan 75 yaşındaki aktöre, meme kanseri teşhisi konulmuştu.

    Oscar'da sahne alan ilk Amerikan yerlisi

    Littlefeather, 1973'te Oscar'da sahne alan ilk Amerikan yerlisi olmuştu. Hollywood yıldızlarından Marlon Brando, Baba filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandığında Oscar törenlerini boykot ederek yerine Amerikan yerlisi olan 26 yaşındaki aktivist Sacheen Littlefeather'i göndermişti.

    Sahneye çıkarak 60 saniyelik bir konuşma yapan Littlefeather, Brando'nun yerine ödülü reddetmişti.

    Marlon Brando’nun Oscar’ını reddeden aktivist Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti #1

    Irkçılığa uğradı

    Amerikan yerlilerinin, filmlerde ve televizyonda olumsuz yansıtıldığını vurgulayan Littlefeather, ABD yönetimini Amerikan yerlileriyle yaptığı anlaşmaları yerine getirmediği için eleştirmişti. Littlefeather, konuşmasının ardından yuhalamalar ve ırkçı söylemlerle karşı karşıya kalmıştı.

    Akademi Ödülleri, 50 yıl sonra Sacheen Littlefeather'dan özür dilemişti.

    Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Eski Başkanı David Rubin, 50 yılın ardından "Littlefeather, yersiz ve haksız yere istismara maruz kaldınız." yazılı bir mektup göndermişti.

    Marlon Brando’nun Oscar’ını reddeden aktivist Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti #2

    "Biz Kızıldereliler sabırlı insanlarız"

    Özür mektubuna yanıt veren Littlefeather, bunları duyacağı günleri göreceğini düşünmediğini belirterek, "Biz Kızılderililer çok sabırlı insanlarız, sadece 50 yıl oldu." ifadesini kullanmıştı.


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