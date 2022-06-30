Mehteran Birliği Topkapı Sarayı'nda konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Topkapı Sarayı'nda konser düzenledi.

Topkapı Sarayı Babüssaade Kapısı önündeki mehteran konserine yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

AA'da yer alan habere göre; Mehteran Birliği, konserde "Ceddin Deden", "Plevne Marşı", "Genç Osman" ve "Fetih Marşı"nın da aralarında olduğu isimli marşları seslendirdi.





Devam edecek

Konserler, yaz boyunca her hafta salı 11.00'de Dolmabahçe Sarayı'nda, çarşamba 11.00'de Topkapı Sarayı'nda devam edecek.