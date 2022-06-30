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    Mehteran Birliği Topkapı Sarayı'nda konser verdi

    Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Topkapı Sarayı'nda konser düzenledi.
    • 30.06.2022 - 09:54
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    Mehteran Birliği Topkapı Sarayı'nda konser verdi

    Topkapı Sarayı Babüssaade Kapısı önündeki mehteran konserine yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

    AA'da yer alan habere göre; Mehteran Birliği, konserde "Ceddin Deden", "Plevne Marşı", "Genç Osman" ve "Fetih Marşı"nın da aralarında olduğu isimli marşları seslendirdi.

    Mehteran Birliği Topkapı Sarayı nda konser verdi #1

    Devam edecek

    Konserler, yaz boyunca her hafta salı 11.00'de Dolmabahçe Sarayı'nda, çarşamba 11.00'de Topkapı Sarayı'nda devam edecek.


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