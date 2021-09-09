Meksikalı genç müzisyenler, Orhan Gencebay'ın "Berhudar Ol" şarkısını İspanyolca seslendirdikten sonra ünlü sanatçıdan karşılık geldi.

Meksikalı genç müzisyenler, ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın "Berhudar Ol" şarkısını İspanyolca seslendirerek sosyal medyada yayınladı.

Gençlerin "Orhan Baba olmuş mu?" sorusuna Gencebay'dan cevap geldi.

"BERHUDAR OLUN"

Gencebay, "Olmuş, hem de çok güzel olmuş. Bu güzel mesajların İspanyolca konuşan halklara gönderilmesini sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Meksika'ya sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Berhudar olun." sözleriyle gençlere teşekkür etti.

Meksikalı müzisyenlerden Orhan Gencebay'a "Berhudar Ol" şarkısıyla mesaj-Video