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- Merakla beklenen The Batman'in dünya prömiyeri gerçekleştirildi
Merakla beklenen The Batman'in dünya prömiyeri gerçekleştirildi
Robert Pattinson ve Zoe Kravitz'in başrollerde yer aldığı, 4 Mart'ta vizyona girecek olan The Batman filminin dünya prömiyeri ABD'de yapıldı.
- Haber Merkezi
- 02.03.2022 - 12:27
- Güncelleme : 02.03.2022 - 12:39
The Batman filminin dünya prömiyeri, New York'ta Lincoln Center'da düzenlendi. Robert Pattinson ve Zoe Kravitz başta olmak üzere tüm oyuncuların katıldığı galaya filmin yönetmeni Matt Reeves, Covid-19 olduğu için katılamadı.
Zoe Kravitz'in, filmde canlandırdığı Catwoman'ı hatırlatan kedi detaylı siyah elbisesi ile damga vurduğu galada; Andy Serkis, Colin Farrell, Paul Dano, John Turturro, Peter Sarsgaard ve Jeffrey Wright'ın yanı sıra eğlence dünyasından pek çok konuk yer aldı.
4 MART'TA VİZYONA GİRECEK
Robert Pattinson'ın Batman karakterini canlandırdığı The Batman, 4 Mart'ta vizyona giriyor.