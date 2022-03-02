Merakla beklenen The Batman'in dünya prömiyeri gerçekleştirildi

Robert Pattinson ve Zoe Kravitz'in başrollerde yer aldığı, 4 Mart'ta vizyona girecek olan The Batman filminin dünya prömiyeri ABD'de yapıldı.

The Batman filminin dünya prömiyeri, New York'ta Lincoln Center'da düzenlendi. Robert Pattinson ve Zoe Kravitz başta olmak üzere tüm oyuncuların katıldığı galaya filmin yönetmeni Matt Reeves, Covid-19 olduğu için katılamadı.

Zoe Kravitz'in, filmde canlandırdığı Catwoman'ı hatırlatan kedi detaylı siyah elbisesi ile damga vurduğu galada; Andy Serkis, Colin Farrell, Paul Dano, John Turturro, Peter Sarsgaard ve Jeffrey Wright'ın yanı sıra eğlence dünyasından pek çok konuk yer aldı.





4 MART'TA VİZYONA GİRECEK

Robert Pattinson'ın Batman karakterini canlandırdığı The Batman, 4 Mart'ta vizyona giriyor.

