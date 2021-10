Merakla bekleniyordu! Robert Pattinson'lı The Batman'den yeni fragman geldi

Başrolünde Robert Pattinson'ın yer aldığı ve yönetmen koltuğunda Matt Reeves'ın oturduğu ''The Batman'' filminden ikinci fragman yayınlandı. İşte The Batman filminin yeni fragmanı...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle vizyon tarihi defalarca ertelenen DC filmi The Batman'in yeni fragmanı yayınlandı.

Yönetmenliğini ''Cloverfield", "Dawn of the Planet of the Apes" ve "War for the Planet of the Apes" gibi yapımlarla tanınan Matt Reeves’in üstlendiği The Batman yeni fragmanı, DC FanDome etkinliğinde gösterildi.

Britanyalı oyuncu Robert Pattinson'ın Batman karakterine hayat verdiği yapımda, ikinci yılında suçlarla mücadele eden Batman'in Gotham City'deki yozlaşmayı araştırırken, bir seri katil olan Bulmacacı ile yüzleşmesini anlatılıyor.

4 Mart 2022'de vizyona girmesi beklenen The Batman filmi, yayınlandıktan 45 gün sonra ise HBO Max'e gelecek.

THE BATMAN fragman VİDEO

OYUNCU KADROSU

Merakla beklenen filmin oyuncu kadrosunda Bruce Wayne rolüyle Robert Pattinson ve The Penguin rolüyle Colin Farrell'ın yanı sıra; Catwoman rolüyle Zoe Kravitz, Carmine Falcon rolüyle John Turturro, Alfred Pennyworth rolünde Andy Serkis, The Riddler rolünde Paul Dano, Gil Colson rolüyle Peter Sarsgard, Jim Gordon rolüyle Jeffrey Wright gibi isimler yer alıyor.