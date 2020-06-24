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    Mersin duvarlarında sağlık çalışanlarını yansıtan grafiti

    Mersin sahilinde atıl durumdaki sinema binasının duvarlarına, koronavirüsle mücadele sürecine dikkati çekmek için sağlık çalışanlarını yansıtan resimler çizildi.
    • AA
    • 24.06.2020 - 01:54
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    Mersin duvarlarında sağlık çalışanlarını yansıtan grafiti #1

    Mersin Büyükşehir Belediyesince, Adnan Menderes Bulvarı'nda yer alan sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan "Cep Sineması"nın çevresinde güzelleştirme çalışması yapıldı.

    Atıl görünümü ortadan kalkan duvarlar, resimler ve grafitilerle donatıldı.

    SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI

    Sinemanın bulvara bakan duvarına koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını yansıtan hemşire görseli resmedildi.

    Çeşitli figürlerle de süslenen duvarlar rengarenk bir görünüme kavuştu.

    Mersin duvarlarında sağlık çalışanlarını yansıtan grafiti #2

    Mersin duvarlarında sağlık çalışanlarını yansıtan grafiti #3

    Mersin duvarlarında sağlık çalışanlarını yansıtan grafiti #4

    Mersin duvarlarında sağlık çalışanlarını yansıtan grafiti #5

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