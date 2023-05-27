En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar'dan seçim mesajı: Mücadeleci ruhlara armağan ediyorum Oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki performansıyla, en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Dizdar yaptığı konuşmada Türkiye'deki seçime dair mesaj vermeyi de unutmadı.

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Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

En iyi kadın oyuncu ödülünü aldı

Oyuncu Merve Dizdar da, Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

Türkiye'de düzenlenen film festivallerinde politik konuşmayı eksik etmeyen muhalif sanatçılardan olan Dizdar, Fransa'daki festivalde de yine bir yerlere mesaj verdi.



Dizdar'ın konuşması şu şekilde:

"Ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın duygusunu ezbere bilmemi gerektiriyor"

"Dün gece uyurken bir hayal yani belki ödülü alabilir miyim diye düşünürken, ufak bi yazı yazdım, onu okumak isterim. Filmde canlandırdığım Nuray karakteri, inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nuray'ların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmemi gerektiriyor

"Ödülü, Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum"

"Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınlara güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum"

'Kuru Otlar Üstüne' filmi

Film, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray ( Merve Dizdar ) ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor .

Nuri Bilge Ceylan yaptığı açıklamada, filmin erken yaşta ücra bölgelere gönderilen memur ve öğretmenlerin kişisel inançlarındaki kademeli düşüşü yansıtmasını istediğini söyledi.