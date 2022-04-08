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Mevlana Müzesi'nin Kubbe-i Hadra'sının yeni çinileri döküldü

Mevlana Müzesi'nin Kubbe-i Hadra'sının yeni çinileri döküldü

Konya'da Mevlana Müzesi’nde yeni restore edilen 'Yeşil Kubbe' olarak da bilinen Kubbe-i Hadra'daki çinilerin bir bölümü döküldü.