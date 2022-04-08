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    Mevlana Müzesi'nin Kubbe-i Hadra'sının yeni çinileri döküldü

    Konya'da Mevlana Müzesi’nde yeni restore edilen 'Yeşil Kubbe' olarak da bilinen Kubbe-i Hadra'daki çinilerin bir bölümü döküldü.
    • DHA
    • 08.04.2022 - 09:30
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    Mevlana Müzesi'nin Kubbe-i Hadra'sının yeni çinileri döküldü

    İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri henüz restorasyon sürecinin tamamlanmadığını, yerleştirilen çinilerin tepkimelerinin gözlemlenebileceği bir süreç olduğunu ifade etti. Düşen çiniler için, bugün müzede yeniden iskele kurulumuna başlandı.

    Mevlana Müzesi’nin Kubbe-i Hadra’sını saran çiniler, Osmanlılar döneminde 1698, 1798, 1816, 1835, 1912 yıllarında, Cumhuriyet döneminde de 1949 ve 1964 olmak üzere toplam 7 defa değiştirildi.

    Mevlana Müzesi nin Kubbe-i Hadra sının yeni çinileri döküldü #1

    Yenilenecek

    Yeşil Kubbe’de 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde, Bilim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda çinilerin geleneksel tarzda imal ettirilerek yenilenmesine karar verildi.

    Mevlana Müzesi nin Kubbe-i Hadra sının yeni çinileri döküldü #2

    Çinileri döküldü

     

    1,5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrasında turkuaz rengindeki çiniler kubbeye yerleştirildi. Çinilerle birlikte Kubbe-i Hadra, geçen yıl aralık ayında yeni görünümüne kavuştu. Ancak, yenilenen çinilerden bazıları döküldü.

     

     


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