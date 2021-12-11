Mevlana Müzesi'nin 'Yeşil Kubbe'sinde restorasyon sona erdi

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden Mevlana Müzesi'nde "Yeşil Kubbe" olarak bilinen Kubbe-i Hadra şehri selamlamaya başladı.

Mevlana Müzesi'nin yeşil kubbesi Kubbe-i Hadra'da yaklaşık 1,5 yıldır süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla örtü kaldırıldı, iskele sökülmeye başlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Müzesi’nin yeşil kubbesi Kubbe-i Hadra’nın yeni yüzüyle şehri selamlamaya başladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"KUBBE-İ HADRA YENİ YÜZÜYLE KONYA'MIZI SELAMLAMAYA BAŞLADI"

Aslına uygun yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yeşil kubbe etrafındaki iskelenin kaldırıldığını kaydeden Başkan Altay, "Kubbe-i Hadra, restorasyonun ardından Konya’mızı yeni yüzüyle yeniden selamlamaya başladı. Böyle hayırlı bir hizmete öncülük eden Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza, Valiliğimize, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ve iş adamı Ali Akkanat’a teşekkür ediyorum" dedi.













