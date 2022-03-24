Mezarlıklardaki sanat: Edirne’nin Gömüt Taşları

Geçmişten bugüne kişilerin ölülere duyduğu özlem, düşünceyi çeşitli yazı ve resimlerle anlatan mezar taşları, Edirne’nin Gömüt Taşları araştırma kitabıyla can buldu.

Edirne’nin Gömüt Taşları’ kitabının lansmanı dün İstanbul Feriye’de gerçekleştirildi. 25 Mart’ta seçkin kitapevlerinde satışa sunularak okuyucuya sunulacak kitabın tasarımını Devrim Yaman yaptı.

640 sayfalık kitap 2,5 yılda hazırlandı. Türk sanatının somut uygulamalarını yansıtan gömüt taşlarının Edirne’deki örnekleri; kitabeleri, bezemeleri ile Osmanlı dönemi Edirne’sinin kültür, sanat, bilim, yazın, politika, askeriye, ekonomi, ticaret, bürokrasi ve sosyal yaşam düzeyini açıklayan pek çok veri sunuyor.

ESTETİK İMGE

Edirne’de yüzlerce yıl iç içe yaşamış Türk, Yunan, Musevi, Ermeni, Levanten ve Bulgar gibi farklı etnik kökenlerden gelen kültürlerin, Edirneli taş oyma ustaları (hakkâk) tarafından gömüt taşlarına aktarılan bir dizi estetik imgeyi gün yüzüne çıkarıyor.