Michael Jackson'ın müzik kataloğunun yarısı 600 milyon dolara satıldı Amerikan müzik şirketi Sony Music, ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın şarkılarından oluşan kataloğun yarısını yaklaşık 600 milyon dolara satın aldı.

AA

BBC'nin haberine göre, 13 Grammy ödülü sahibi Michael Jackson'ın tüm şarkılarını içeren müzik kataloğunun değerinin 1,2 milyar dolardan fazla olduğu hesaplanıyor.

Sony Music tarafından yaklaşık 600 milyon dolara satın alınan kataloğun yarısı için yapılan anlaşmanın, bir solo sanatçısı için şu ana kadarki en büyük anlaşma olduğu belirtiliyor.

Anlaşma kapsamında aynı zamanda Jackson'ın sahibi olduğu Mijac şirketince satın alınan Ray Charles, Elvis Presley ve Aretha Franklin'in de bazı şarkıları yer alıyor.

Müzik haklarına 500 milyon dolar

Amerikalı ünlü rock sanatçısı Bruce Springsteen de 2021'de tüm albümlerini ve müzik haklarını 500 milyon dolara satmıştı.

Ölümü

Nefes darlığı yaşayan ve bilinci kapanan Jackson bir süre sonra komaya girdi, yapılan tüm müdahalelere karşı duran kalbi tekrar çalıştırılamadı ve hayata gözlerini yumdu. Daha sonra yapılan otopsilerde ise Jackson'ın ölmeden önce gayet sağlıklı olduğu ve asıl ölüm nedeninin kullandığı kuvvetli anestezi ilacı olduğu açıklandı.

7 Temmuz 2009'da, Jackson'ın ölmeden 2 gün önce son provasını yaptığı Staples Center'da onun için bir anma töreni düzenlendi.

Cenaze töreni televizyon olayı oldu

Bu törene Usher, Mariah Carey, Lionel Richie, Jennifer Hudson, Brooke Shields gibi ünlüler katıldı. Bunun yanında tüm ailesi, çocukları ve hayranları da oradaydı. Tören dünyada en çok kişi tarafından izlenen cenaze töreni ve televizyon olayı oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)