Mimar Sinan'ın onardığı Çeşnigir Köprüsü 822 yıldır ayakta

Kızılırmak üzerine 13. yüzyılda inşa edilen Çeşnigir Köprüsü Kırıkkale'de bulunuyor. Anadolu Selçuklu zamanında inşa edilen bu köprü, Mimar Sinan tarafından onarım gördü.

Çeşnigir Köprüsü'nün tarihi 13. yüzyıla kadar uzanıyor.

Kırıkkale'de Kızılırmak üzerine yapılan Köprü, Osmanlı döneminde Padişah Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında ilgi çekmişti.

Yavuz Sultan Selim'in emriyle Mimar Sinan tarafından bakımı ve onarımı yapılan köprü, aradan geçen yıllara rağmen ihtişamını koruyor.

1402 yılında köprüden Timur da geçti

AA'dan aktarıldığına göre, İl Kültür ve Turizm Müdürü Onur Kızılkaya, köprü ile ilgili açıklamalarında Çeşnigar Köprüsü'nün Karakeçili ile Köprüköy arasında olduğunu belirterek "1402 yılında Ankara Savaşı'nın yapılacağı alana giden Timur'un, ordusuyla köprüyü kullandığı da söyleniyor. Kapulukaya Barajı'nın faaliyete geçmesinden önce yol güzergahı üzerindeyken daha sonra köprünün ayak kısımları su altında kalmış." diye konuştu.

Köprü 110 metre uzunluğunda

Köprü, 110 metre uzunluğa, 6 metre genişliğinde kayalık arazi üzerinde sağlam temellere sahip.

Anadolu'daki tarihi köprülerin en eskilerinden

Kızılkaya, köprünün orta kısmındaki eğime vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti:

"İki yana eğimli bir kuruluma sahip olan köprü, sivri kemer açıklıkları bulunan, kesme taş mimarisi ve özgün yapım tekniğiyle Anadolu'daki tarihi köprülerden günümüze kadar ulaşabilen iyi örneklerden biri. Çeşnigir Köprüsü, Ankara 2 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşiv kayıtlarına göre, 1980 yılında tescilli yapı haline dönüştürüldü."

Kızılkaya, ayrıca köprünün bölgenin eski medeniyetlerce ticaret yolu olarak kullanılabilmiş olabileceğini belirtti.