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- Moliere'in Cimri oyunu izleyiciyle buluşacak
Moliere'in Cimri oyunu izleyiciyle buluşacak
Fransız oyun yazarı Moliere'in unutulmaz eseri Cimri, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
- 02.08.2022 - 15:09
- Güncelleme : 02.08.2022 - 16:00
Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahneye koyacağı Moliere'in Cimri oyunu, 4-6 Ağustos'ta, Işıl Kasapoğlu rejisörlüğünde sanatseverlerle buluşacak.
Sabahattin Eyüboğlu'nun Türkçeye kazandırdığı eser, Paris’in burjuva kesiminin çılgınlık düzeyindeki para tutkusunu alaya alıyor.
Harpagon
Eserde, "Harpagon" karakterini, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt canlandıracak. Oyunun dekor tasarımını Hakan Dündar, kostüm tasarımını Funda Karasaç, müziklerini Kemal Günüç, ışık tasarımını ise Osman Uzgören hazırladı.