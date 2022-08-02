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    Moliere'in Cimri oyunu izleyiciyle buluşacak

    Fransız oyun yazarı Moliere'in unutulmaz eseri Cimri, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
    • 02.08.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 16:00
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    Moliere'in Cimri oyunu izleyiciyle buluşacak

    Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahneye koyacağı Moliere'in Cimri oyunu, 4-6 Ağustos'ta, Işıl Kasapoğlu rejisörlüğünde sanatseverlerle buluşacak.

    Sabahattin Eyüboğlu'nun Türkçeye kazandırdığı eser, Paris’in burjuva kesiminin çılgınlık düzeyindeki para tutkusunu alaya alıyor.

    Moliere in Cimri oyunu izleyiciyle buluşacak #1

    Harpagon

    Eserde, "Harpagon" karakterini, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt canlandıracak. Oyunun dekor tasarımını Hakan Dündar, kostüm tasarımını Funda Karasaç, müziklerini Kemal Günüç, ışık tasarımını ise Osman Uzgören hazırladı.


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