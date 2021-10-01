Muğla'nın Marmaris ilçesinde çobanlık yapan Ahmet Aslan (52), hayvanlarını otlatırken bulduğu insana yüzüne benzeyen taşları toplayarak üçüncü kişisel sergisini açtı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çobanlık yapan 52 yaşındaki Ahmet Aslan meralardan 20 yıldır topladığı insan yüzüne benzeyen taşları koleksiyon haline getirdi.

Bu kapsamda, Aslan Marmaris Selimiye Mahallesi'nde bugün üçüncü kişisel sergisini açtı.

İnsana benzeyen 70 taş düzenlenen mini konser ve kokteyl ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Muğlalı çoban, insana benzeyen 3'üncü taş sergisini açtı VİDEO

ÜÇÜNCÜ KİŞİSEL SERGİ

Aslan, "Bir gün koyunları yavaşlatmak için onlara zarar vermeyecek şekilde taşlar atarken, elime aldığım bir taşın insan suretine benzediğini fark edince o taşı cebime koydum.

Her şey koyunlara atmadığım ve beni bir müze fikrine fırlatan o taşla başladı. 2020 yılında İzmir'de 2 aylık, ardından Nevşehir'de 7 aylık sergi açtım. 3 aydır da Marmaris'te olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.