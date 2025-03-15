Murat Cemcir'den Şinasi Yurtsever'e duygulandıran verda

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Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Şinasi Yurtsever, mide kanseri nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybederek sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

"Üçlü Pürüz", "İyi Bir Aile Değiliz", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı" gibi unutulmaz yapımlarda rol alan usta oyuncunun vefat haberi, sanat camiasında büyük bir yankı uyandırdı.

Yurtsever’in kaybının ardından pek çok ünlü isim başsağlığı mesajları paylaşırken, gözler yıllardır birlikte çalıştığı Ahmet Kural ve Murat Cemcir’e çevrildi. Özellikle Düğün Dernek, Kardeş Payı ve Çalgı Çengi gibi projelerde birlikte kamera karşısına geçtiği Murat Cemcir, sessizliğini bozarak rol arkadaşına duygusal bir veda mesajı yayımladı.

Cemcir’in paylaşımı, Yurtsever ile yıllara dayanan dostluklarını ve birlikte geçirdikleri anların kıymetini bir kez daha gözler önüne serdi:

Canım arkadaşım, büyük komedyen, tertemiz kalbiyle hepimizin yüzünü aydınlatan şahane insan gönlümüzün neşesi Şinasi Yurtsever hayata gözlerini yumdu. Kelimeler kifayetsiz... Sevgili dostumun değerli eşi, kıymetli annesi ve arkadaşları başta olmak üzere onu seven herkesin başı, başımız sağ olsun. Allah hepimize sabır versin. Canım kardeşimin mekanı cennet olsun. O bizi güldürdü yeni hayatında Allah da onu güldürsün.

HASTALIĞI İLERLEYİNCE SETE DÖNEMEDİ

Usta oyuncu Şinasi Yurtsever, son olarak "Yüzde İki" adlı dizide Kadri karakterini canlandırıyordu. Dizinin ilk beş bölümünde önemli bir performans sergileyen Yurtsever, 15 gün önce zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Maalesef, hastalığı ilerledikçe sette tekrar yer alması mümkün olmadı. Bu sebeple senaryo gereği, karakterinin tatil yapmaya gitmiş gibi gösterilmesine karar verildi.

